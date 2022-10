Le juge strict Motsi Mabuse “portait pour 58 000 £ de diamants loués avec l’argent des payeurs de licence de la BBC”

Les payeurs de frais de licence de la BBC ont financé la location de 58 000 £ de diamants de luxe pour que le juge strict Motsi Mabuse les porte lors du spectacle de la salle de bal, a-t-on rapporté hier soir.

Motsi, qui est payée 200 000 £ par série, a présenté une gamme étincelante de bijoux, dont un bracelet en platine de 18 300 £ qu’elle avait loué à Boodles – qui prétend être le principal détaillant britannique de bijoux en diamants fins.

Motsi, 41 ans, la sœur de l’ancien danseur professionnel Strictly Oti Mabusi, a associé le bracelet à d’autres articles de Boodles – une grande créole en platine et diamant d’une valeur de 15 600 £, une bague en diamant en platine à 14 300 £ et un bracelet en or blanc à 10 000 £.

La styliste de la star de la salle de bal, Sinead McKeefry – qui l’habille pour le programme – a branché la marque sur son compte Instagram, mais a depuis été réprimandée, a rapporté le Mail on Sunday.

La BBC a des règles strictes qui empêchent leur talent de brancher des produits sur les réseaux sociaux, qu’ils reçoivent des produits gratuits, qu’ils les aient empruntés ou loués.

Bien que la réglementation ne couvre pas les employés des stars, les patrons auraient eu une “vue sombre” des messages de la styliste et auraient insisté pour qu’elle les change.

La décision de Motsi de porter les bijoux coûteux – qui ont été rendus en quelques jours – intervient après la suppression des licences de télévision gratuite pour les plus de 75 ans, à moins qu’ils ne reçoivent un crédit de pension.

Une porte-parole de la BBC a déclaré hier soir: «La BBC a mis en place des directives claires que nous prenons très au sérieux.

“Les publications sur les réseaux sociaux auxquelles il est fait référence ont été modifiées.”