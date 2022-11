Le juge strict Motsi Mabuse fait face à une action en justice de son ex-mari après l’avoir accusé de contrôler

STRICTLY’S Motsi Mabuse fait face à une action en justice de la part de son ex-mari après l’avoir accusé de contrôler dans son autobiographie.

Timo Kulczak dit que les affirmations de Motsi selon lesquelles il l’a empêchée d’avoir un bébé, restreint son accès à l’argent et décidé ce qu’elle mangeait sont “tout simplement fausses” et “juste pour augmenter les ventes de livres”.

Getty

L’ex-mari Timo Kulczak a été accusé de l’avoir empêchée d’avoir un bébé, de restreindre son accès à l’argent et de décider ce qu’elle mangeait[/caption]

Il l’a accusée de ne pas l’avoir prévenu qu’elle le publiait malgré leur contact amical depuis leur séparation.

Timo, 45 ans, a déclaré depuis sa maison de Hambourg : « Elle a fait quelque chose de mal à moi et à ma famille et je ne peux pas l’accepter.

“Maintenant, j’ai atteint un point où je ne peux pas simplement laisser les choses telles qu’elles sont quand quelque chose est rendu public et que ce n’est tout simplement pas vrai.”

Son avocat Samy Hammad a déclaré: “Lorsque de fausses allégations sont faites, ce n’est tout simplement pas acceptable et, à ce stade, Mme Mabuse a le devoir, le devoir moral et éthique, de le corriger et de remettre les pendules à l’heure.”

EN SAVOIR PLUS SUR STRICTEMENT non non Non Tess Daly de Strictly ” ruine ” sa belle robe alors qu’elle déconcerte les fans avec ses bottes BRAVE KYM Kym Marsh en larmes après une erreur stricte après avoir dédié la danse à son fils Archie

Dans Finding My Own Rhythm: My Story, le juge Strictly Motsi, 41 ans, allègue que pendant leur mariage de 11 ans, Timo lui a versé une allocation sur ce qu’elle a gagné grâce à son enseignement de la danse et à ses apparitions à la télévision.

Elle dit également que Timo a rejeté ses demandes d’avoir un bébé ou de diriger une école de danse ensemble et a refusé de se séparer d’elle – malgré ses nombreuses demandes.

Le couple, qui s’est rencontré lors d’un tournoi de danse en Angleterre, s’est marié en 2003.

Elle a déménagé en Allemagne depuis son Afrique du Sud natale à l’âge de 18 ans pour être avec lui.





Ils ont divorcé en 2014, pensa-t-il à l’amiable. Il a déclaré: «Nous nous sommes étreints et avons eu les larmes aux yeux. Il n’y a pas eu de “guerre des roses”, pas de mauvais sang.

« J’ai été extrêmement surpris par ce qu’elle avait écrit. Je comprends qu’elle veuille rendre le livre intéressant, mais pas qu’elle le fasse à mes dépens.

Après sa publication cet été, il a demandé à Motsi de remettre les pendules à l’heure avec une clarification sur ses réseaux sociaux mais elle a refusé et lui a dit de parler à son avocat.

“Un mari aimant et attentionné”

Timo a déclaré: “Je suis profondément déçu et blessé. Avec le recul, je me souviens d’un très bon moment positif et heureux qui ne peut tout simplement pas être comparé à certaines des affirmations à mon sujet qui ont maintenant été révélées.

“Dans le mariage, nous nous sommes soutenus et nous avons vraiment apprécié le temps passé ensemble.

«Je ne vis pas une vie publique maintenant et c’est mon choix. Quand Motsi a rejoint Strictly, j’ai été contacté par de nombreux magazines qui me demandaient des interviews, mais j’ai refusé et je n’ai jamais rien dit à propos de notre temps ensemble.

“Je pensais que nous avions un mariage très heureux, en général, et il n’y avait aucune idée d’un comportement de contrôle.”

Timo a déclaré que lui et sa famille avaient aidé Motsi à s’installer en Allemagne.

Il a ajouté: «J’étais un mari aimant et attentionné qui était toujours à ses côtés à tout moment, quand elle avait besoin d’aide.

«Je n’ai pas l’impression de contrôler, je vois tout ce que j’ai fait comme une organisation et une aide pour elle.

« Quand Motsi est arrivée ici d’Afrique du Sud, elle ne connaissait personne, elle n’avait pas de permis de conduire et ne parlait pas allemand.

« Cela signifiait que ma famille et moi devions lui apporter beaucoup de soutien et d’aide pour lui permettre de s’installer et de construire une vie.

“Nous nous sommes rencontrés lors d’un tournoi de danse en Angleterre et je suis tombé amoureux d’elle.

“Si Motsi entrait dans une pièce, elle pouvait immédiatement vous mettre de bonne humeur, c’était comme le soleil quand elle était là.”

Bbc

Motsi aux côtés de ses collègues juges Strictly Shirley Ballas, Anton Du Beke et Craig Revel-Horwood[/caption]

Timo et Motsi sont devenus champions nationaux en Allemagne et, a-t-il ajouté, elle “était très célèbre ici pour son travail télévisé (sur Let’s Dance)”.

Il a ajouté: “J’aurais pu être devant les caméras mais j’ai choisi de ne pas le faire.

“Ainsi, alors que Motsi était toujours là-bas sur le tapis rouge, je prenais la route des coulisses.”

En 2015, Motsi s’est remariée après être tombée amoureuse de son nouveau partenaire de danse Evgenij – ils se sont réunis après que Timo ait cessé de concourir.

L’avocat de Timo, M. Hammad, a ajouté : « Nous pouvons intenter une action en justice en Allemagne et en Angleterre.

“Cela dépend de la façon dont les choses se déroulent, de la façon dont l’autre partie représentant Mme Mabuse répond.

“Nous nous efforçons de trouver un accord à l’amiable.”

Mais il a ajouté : « Motsi Mabuse est un modèle pour des millions de femmes et s’engage pour l’autonomisation des femmes.

En savoir plus sur le soleil CONGELÉ Je suis une maman de 3 enfants – nous n’avons plus de chauffage depuis 7 semaines suite à une erreur de compteur du fournisseur LA MERVEILLE D’UNE SEULE POUSSÉE Les conducteurs sont ÉTONNÉS par le bouton “magique” qui dégivrera votre voiture en quelques secondes

« Mais je pense qu’il est moralement et éthiquement répréhensible de se présenter comme victime d’un mariage pour booster les ventes de son livre.

« Ce comportement est extrêmement injuste envers mon client. Mme Mabuse a l’obligation morale et légale de corriger cela.