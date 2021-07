Le juge strict Craig Revel Horwood révèle qu’il souhaite désespérément que la tristement célèbre malédiction de la série revienne dans la prochaine série

Craig Revel Horwood de STRICTLY souhaite désespérément que la tristement célèbre malédiction de la série revienne dans la prochaine série.

Le concours de danse de la BBC était assez PG cette année en raison des restrictions de Covid-19 mises en place pour arrêter la propagation du virus mortel.

Rex

Le juge de Strictly Come Dancing, Craig Revel Horwood, souhaite désespérément que les restrictions soient levées[/caption]

Caractéristiques de Rex

Neil et Katya Jones ont mis fin à leur mariage après que le danseur professionnel a été surpris en train d’embrasser son partenaire Seann Walsh[/caption]

Mais au cours des 19 dernières séries, un certain nombre de célébrités sont apparues dans la série et ont rompu avec un être cher peu de temps après.

Certains des exemples les plus connus incluent la séparation de Katya et Neil Jones après qu’elle ait été photographiée en train d’embrasser son partenaire de danse Seann Walsh et lorsque Stacey s’est séparée de son petit ami de trois ans et est allée avec son partenaire Kevin Clifton.

Après que les précautions aient mis un « amortisseur » à l’épanouissement de la romance entre les candidats en 2020, Craig, 56 ans, espère que la vingtième série verra à nouveau plus de gens « tomber amoureux » sur la piste de danse.

Il a dit Le miroir: « J’attends avec impatience la malédiction chaque année parce que je ne la considère jamais comme une malédiction, j’ai toujours considéré cela comme une bénédiction.

Je ne le considère jamais comme une malédiction, j’ai toujours considéré cela comme une bénédiction.

Craig Revel Horwood

« C’est mieux de rencontrer quelqu’un au travail, n’est-ce pas ?

« Quelqu’un avec qui vous dansez, que vous apprenez à connaître et que vous tombez amoureux.

« Plutôt qu’une application de rencontres. C’est comme ça que tout le monde doit se rencontrer de nos jours.

Cela vient après que Craig – qui est récemment apparu dans The Masked Dancer d’ITV – a admis qu’il était ravi qu’Anton Du Beke soit maintenant juge dans l’émission.





Le pro de la danse de longue date est en train d’être enrôlé dans le panel après avoir été jugé « trop ​​risqué » de s’appuyer sur Bruno Tonioli, basé aux États-Unis.

Le duo rejoindra le juge en chef Shirley Ballas et Motsi Mabuse dans l’émission.

Craig a déclaré aux animateurs Phillip Schofield et Holly Willoughby lors d’une apparition dans l’émission de petit-déjeuner d’ITV This Morning le mois dernier: « J’étais ravi quand Anton a obtenu le poste. Je lui ai parlé sur le chemin du studio et il est super excité.

« N’est-il pas temps, ma chérie ? Il y a un moment dans votre vie où vous devez abandonner les chaussures de danse. Il le mérite. »

Getty

Juges Craig, Shirley Ballas et Bruno Tonioli[/caption]