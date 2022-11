Le juge soutient les sanctions contre le comté dans l’affaire des machines à voter

HARRISBURG, Pennsylvanie (AP) – Un juge de Pennsylvanie a recommandé à la haute cour de l’État d’imposer des sanctions pour outrage civil à un gouvernement de comté à majorité républicaine qui cet été a secrètement autorisé un tiers à copier les données des machines à voter utilisées lors des élections de 2020 perdues par l’ancien Le président Donald Trump.

Le rapport de 77 pages de la présidente de la Cour du Commonwealth, la juge Renee Cohn Jubelirer, publié vendredi soir, a déclaré que l’inspection et la copie de données informatiques en juillet à partir de machines louées par le comté de Fulton étaient une violation délibérée d’une ordonnance du tribunal visant à empêcher que les preuves ne soient altérées.

Elle a recommandé que les juges concluent que le comté, sur la base des actions des commissaires républicains Stuart Ulsh et Randy Bunch, “s’est livré à une conduite vexatoire, obstinée et de mauvaise foi” dans leur procès contre le Département d’État pour savoir si une inspection de 2021 par un autre groupe extérieur signifiait que les machines ne pouvaient plus être utilisées.

Cohn Jubelirer, un républicain élu, a recommandé que le comté soit condamné à payer une partie des frais juridiques de l’État et que les machines Dominion Voting Systems Inc. en question soient remises à un tiers pour être conservées aux frais du comté.

Dominion a fait l’objet de théories du complot de droite sur l’élection prétendument volée à Trump. Il a depuis déposé un certain nombre de poursuites en diffamation contre ses alliés et des diffuseurs de droite.

Des messages sollicitant des commentaires ont été laissés vendredi et samedi à l’avocat de Pottstown, Thomas J. Carroll, qui représente le comté de Fulton, Ulsh et Bunch. Des messages ont été laissés samedi pour Ulsh, et Bunch n’a pas répondu à son téléphone.

Le juge a noté que lors d’une audience de trois jours plus tôt ce mois-ci, Ulsh et Bunch ont invoqué leur droit au cinquième amendement contre l’auto-incrimination “en réponse à la grande majorité des questions qui leur ont été posées lors d’un interrogatoire direct”.

Le rapport de Cohn Jubelirer a été commandé par la Cour suprême de l’État après que les avocats de la secrétaire d’État par intérim Leigh Chapman ont demandé une ordonnance pour outrage. La demande de commande était basée sur la divulgation par Bunch et Ulsh dans un litige séparé en septembre que Speckin Forensics LLC de Lansing, Michigan, avait copié des disques durs en juillet à partir de machines à voter Democracy Suite 5.5A que le comté de Fulton avait louées à Dominion.

Le département d’État a ordonné au comté de cesser d’utiliser ses machines Dominion louées après que Bunch et Ulsh aient autorisé un groupe, Wake TSI, à y accéder dans le cadre d’un effort pour aider les efforts infructueux de Trump à inverser sa défaite. Le comté de Fulton, Bunch et Ulsh ont intenté une action en justice pour contester l’ordre de l’État selon lequel les machines ne pourraient pas être utilisées lors de futures élections, et le comté de Fulton utilise depuis d’autres machines.

“Toute la chaîne de contrôle a été rompue et il est désormais impossible de déterminer quel était l’état de l’équipement de vote du Dominion immédiatement après l’inspection de Wake TSI”, a écrit Cohn Jubelirer. “C’est-à-dire que l’inspection Speckin a rendu l’équipement de vote peu fiable comme preuve de ce que Wake TSI a fait, et il est impossible d’inverser cet effet.”

Le Département d’État avait déclaré aux comtés qu’ils n’étaient pas autorisés à fournir à d’autres un tel accès aux machines à voter. Ulsh et Bunch étaient sur le point de permettre à un troisième groupe, Envoy Sage LLC, d’inspecter les machines en janvier lorsque la Cour suprême de l’État a mis cela en attente. L’inspection prévue en janvier devait impliquer des ordinateurs, des registres du scrutin électroniques, des scanners de bulletins de vote et peut-être plus.

Un litige concernant l’inspection Envoy Sage et l’ordonnance de l’État interdisant l’accès extérieur était prévu pour une plaidoirie devant la Cour suprême le mois dernier avant que le Département d’État n’informe les juges de l’inspection Speckin et demande des sanctions. La haute cour a retiré l’affaire de son calendrier et a demandé à Cohn Jubelirer d’enquêter.

Cohn Jubelirer a déclaré que les juges ne devraient pas accéder à la demande de Chapman de rejeter le procès que le comté de Fulton, Ulsh et Bunch ont en cours contre elle. Au lieu de cela, Cohn Jubelirer a déclaré que pendant le litige en cours, tous les faits liés aux inspections de la machine devraient être «établis de manière concluante» en faveur de Chapman.

Le comté rural de Fulton est majoritairement républicain et a donné à Trump plus de 85% de ses voix en 2020.

Mark Scolforo, Associated Press