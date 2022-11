Le juge soutient le prix du jury de 49 millions de dollars contre Alex Jones au Texas

JUGE AU TEXAS NIXES L’OFFRE D’ALEX JONES POUR UNE RÉDUCTION DE LA PUNITION AUSTIN, Texas (AP) – Une juge du Texas a déclaré qu’elle n’abaisserait pas la peine de près de 50 millions infligée à l’hôte d’Infowars Alex Jones. Le prix a été décerné par un jury dans le cadre d’un procès civil accusant Jones d’avoir diffamé les familles des victimes du massacre de l’école primaire de Sandy Hook. Il a affirmé que la fusillade était un canular et que les parents étaient des “acteurs de crise”. Jones a fait défaut dans l’affaire principale en refusant de donner au tribunal les informations qu’il exigeait, de sorte que le seul problème était de savoir combien il devrait payer. On craignait que la récompense ne soit pas maintenue en vertu de la loi du Texas. Mais la décision du juge rend l’ordonnance plus susceptible de survivre. Au total, Jones a été condamné à payer 1,44 milliard pour satisfaire à la diffamation et aux dommages-intérêts punitifs contre lui. Il dit qu’il n’a pas ce genre d’argent.

DANIEL CRAIG DANSE ? NON DATÉ (AP) – Daniel Craig dit que la danse ne lui vient pas naturellement. Mais vous ne le sauriez pas si vous regardiez son annonce pour la vodka Belvedere. Dans celui-ci, l’acteur de James Bond balance ses hanches et se déplace dans les couloirs de l’hôtel, tout en affichant les tatouages ​​sur ses biceps et en faisant une moue meurtrière. Craig dit qu’il a obtenu l’aide du réalisateur de “Thor: Love and Thunder”, Taika Waititi, qui a trouvé un chorégraphe pour le tournage. Une fois qu’il s’est senti à l’aise, Craig a dit qu’il “s’y est mis”.

«GOONIES» HOUSE UP FOR SALE, DEVRAIT DONNER PLUS D’ACCÈS AUX FANS PORTLAND, Oregon (AP) – Imaginez si vous viviez dans une maison présentée dans un film populaire. Ce serait cool, sauf que les gens passeraient régulièrement pour jeter un coup d’œil ou prendre une photo. C’est la vie de la personne qui possède et vit dans l’ancienne maison victorienne d’Astoria, dans l’Oregon, présentée dans “The Goonies”. Un agent immobilier dit que le propriétaire ne se souciait pas des visiteurs, mais qu’il se sentait parfois sollicité et voulait que les gens la laissent tranquille. Maintenant, le propriétaire vend. Et cela peut s’avérer être une bénédiction pour les fans du film. L’agent immobilier dit que ceux qui envisagent d’acheter sont prêts à donner au public encore plus d’accès à l’endroit.

