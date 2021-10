Le juge Sotomayor rejette la demande de blocage du mandat de vaccination scolaire de New York

Justice Sonia Sotomayor a rejeté une demande de bloquer le mandat de vaccination des écoles publiques de la ville de New York pour les enseignants.

CNN a rapporté :





Sotomayor n’a pas renvoyé la demande aux autres juges de la Cour suprême ni commenté son action, indiquant probablement qu’ils étaient d’accord avec sa décision. En août, la juge Amy Coney Barrett a également rejeté une tentative de bloquer le mandat de vaccination de l’Université de l’Indiana.

Dans les documents judiciaires, les avocats des enseignants ont fait valoir que la ville de New York, ainsi que le ministère de l’Éducation et le ministère de la Santé et de l’Hygiène mentale, ont imposé un «fardeau inconstitutionnel» aux enseignants des écoles publiques. Ils voulaient que la Haute Cour bloque le mandat pendant que le processus d’appel se déroulait.

Les enseignants ont affirmé que leurs droits à une procédure régulière et à une protection égale en vertu de la Constitution étaient violés, mais la ville de New York, en tant qu’employeur des enseignants, a le droit légal de définir les termes et conditions de leur emploi.

Les employés ne pourront pas poursuivre pour obtenir l’annulation des mandats de vaccination. New York exige que tous les enseignants qui refusent de se faire vacciner prennent un congé sans solde pendant un an.

Il est effrayant qu’un enseignant veuille propager le COVID ou éventuellement tomber lui-même malade et mourir parce qu’il refuse de se faire vacciner.

Il existe d’autres États qui n’exigent pas de vaccination. Si un enseignant ne veut pas être vacciné, il peut aller enseigner en Floride, au Texas ou au Mississippi, car la ville de New York ne veut pas d’enseignants non vaccinés.