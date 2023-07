Le juge signale que décembre est peut-être trop tôt pour l’affaire des documents classifiés de Trump, mais ne fixe pas de date

FORT PIERCE, Floride (AP) – Une juge fédérale a signalé mardi que décembre était peut-être trop tôt pour commencer le procès pénal historique de l’ancien président Donald Trump concernant la mauvaise gestion de documents classifiés, mais n’a pas dit si elle accepterait la demande de Trump de mettre le procès jusqu’après les élections de 2024.

La juge Aileen Cannon a déclaré qu’elle rendrait une ordonnance écrite « rapidement » après l’audience de près de deux heures devant le tribunal fédéral de Fort Pierce, en Floride, où les avocats de Trump ont demandé un report indéfini de la date du procès.

La dispute sur la fixation d’une date de procès, une affaire de routine dans les affaires pénales, souligne la nature sans précédent de poursuivre un ancien président qui se présente également pour récupérer la Maison Blanche en 2024.

Trump a nié tout acte répréhensible et a critiqué l’accusation comme une tentative de nuire à sa campagne.

Les avocats de Trump affirment que le républicain ne peut pas obtenir un procès équitable avant les élections et insistent sur le fait qu’ils ont besoin de plus de temps pour examiner les preuves et se préparer à ce qu’ils décrivent comme une affaire complexe.

La juge a pressé à plusieurs reprises les avocats de Trump de fixer des dates et un calendrier plus concret, mais a reconnu qu’elle comprenait qu’ils avaient besoin de plus de temps pour examiner les documents et les images.

« Nous devons établir un calendrier », a déclaré Cannon. « Certaines échéances peuvent être établies maintenant. »

Elle a également demandé aux procureurs s’il existait d’autres affaires similaires impliquant des documents classifiés jugés dans un délai aussi court.

L’équipe de l’avocat spécial Jack Smith, qui fait pression pour que le procès commence en décembre, a déclaré au juge que l’affaire n’était pas complexe et qu’il n’y avait pas besoin d’un long délai. Ils ont rejeté les insinuations de la défense selon lesquelles Trump était accusé parce qu’il se présente à la présidence. Le procureur David Harbach a déclaré qu’il n’y avait « aucune influence politique ».

« Personne dans notre équipe n’est une personne nommée politiquement », a-t-il dit, notant qu’ils sont tous des procureurs de carrière.

C’était la première fois que des arguments avaient lieu devant Cannon, qui fait l’objet d’une surveillance accrue depuis une décision de justice l’année dernière qui, selon les critiques, était indûment favorable à Trump. Le coaccusé de Trump, Walt Nauta, a assisté à l’audience, mais Trump ne l’a pas fait. Il s’est rendu mardi dans l’Iowa, où il enregistrait une mairie avec l’animateur de Fox News, Sean Hannity.

Trump et Nauta ont plaidé non coupables devant un juge fédéral de Miami à un acte d’accusation de 38 chefs d’accusation qui les accuse d’avoir conspiré pour cacher des documents classifiés aux enquêteurs du ministère de la Justice qui ont été emmenés de la Maison Blanche à Mar-a-Lago à la fin du temps de Trump. en fonction en janvier 2021.

La date d’audience s’est déroulée quelques heures après que Trump a révélé qu’il avait reçu une lettre cible du ministère de la Justice dans une enquête distincte sur les efforts déployés par lui et ses alliés pour annuler les résultats de l’élection présidentielle de 2020. Ces lettres précèdent souvent un acte d’accusation.

Harbach a déclaré au juge que l’équipe juridique de Trump avait suggéré à plusieurs reprises qu’il devrait être traité différemment parce qu’il se présente à la présidence.

« Il devrait être traité comme n’importe qui d’autre », a déclaré Harbach. « Il n’est pas différent de toute autre personne occupée et importante. »

Mais Todd Blanche, l’un des avocats de Trump, a repoussé l’idée que cette affaire soit traitée comme n’importe quelle autre. L’équipe de Trump a déclaré qu’elle pensait que les circonstances pour garantir un procès équitable s’amélioreraient après les élections.

« Il est intellectuellement malhonnête de dire que ce cas est comme n’importe quel autre cas », a déclaré Blanche. « Ce n’est pas. »

Chris Kise, un avocat de Trump, a demandé au juge de tenir compte de l’attention portée à l’affaire et de la possibilité de trouver des jurés impartiaux avant une élection. Mais Cannon a déclaré qu’elle voulait d’abord se concentrer sur la découverte et établir une « feuille de route » concrète pour l’affaire.

Kise a suggéré de se revoir en novembre pour discuter de la planification du procès. Alors que l’audience était sur le point de se terminer, Kise a déclaré qu’une date de procès à la mi-novembre 2024 serait préférée.

Cannon a également présidé un procès que l’équipe Trump a déposé l’année dernière au sujet de la perquisition du FBI en août 2022 à Mar-a-Lago. Cannon a suscité des critiques et des doutes de la part d’experts juridiques pour avoir accédé à la demande de Trump d’un maître spécial pour mener un examen indépendant des documents classifiés retirés par le FBI de Mar-a-Lago.

Une cour d’appel fédérale composée de trois juges a par la suite annulé cette ordonnance et a déclaré qu’elle n’avait pas l’autorité pour une telle décision.

___

Tucker a rapporté de Washington et Richer a rapporté de Boston.

Adriana Gomez Licon, Eric Tucker et Alanna Durkin Richer, Associated Press