Le juge Shark Tank répond au tweet sévère de Goenkas sur les pertes de son entreprise

L’industriel Harsh Goenka tweete souvent sur le contenu motivant et édifiant pour ses fans et ses abonnés sur les réseaux sociaux. Cependant, cette fois, il a publié un tweet sur les juges de Shark Tank India et leurs entreprises, affirmant que la majorité de leurs entreprises perdaient de l’argent. Il a dit que chaque fois qu’il “pense aux requins”, il le relie au film hollywoodien “Jaws” et saigne. Le fondateur de Shaadi.com et juge de Shark Tank, Anupam Mittal, a maintenant répondu au président du groupe RPG en qualifiant ses données de “biaisées et incomplètes”.

M. Goenka avait tweeté une capture d’écran des bénéfices des sociétés dirigées par des juges de Shark Tank au cours de l’exercice 2022. Les données prétendaient montrer que seule la société BoAt d’Aman Gupta avait réalisé un bénéfice de Rs 79 crore. Amit Jain, fondateur de CarDekho a subi une perte de Rs 246 crore tandis que Lenskart de Peyush Bansal a subi une perte de Rs 102 crore au cours de l’exercice. Il a en outre montré que Shaadi.com, fondé par Anupam Mittal, a signalé une perte de Rs 27 crore et que Sugar Cosmetics, dirigé par Vineeta Singh, a subi des pertes de Rs 75 crore. M. Goenka a tweeté à côté de l’image : “J’apprécie #SharkTankIndia en tant que programme et je pense que c’est une excellente plate-forme pour nos entrepreneurs en herbe. Mais chaque fois que je pense aux requins, je pense au film “Jaws” et saigne !”

j’apprécie #SharkTankIndia en tant que programme et je pense que c’est une excellente plateforme pour nos entrepreneurs en herbe.

Mais chaque fois que je pense aux requins, je pense au film 'Jaws' et aux saignements !

Répondant à la même chose, M. Mittal a déclaré: “Je sais que vous vouliez dire cela en plaisantant, donc avec tout le respect que je vous dois, monsieur, je pense que vous avez réagi à ce qui semble être des données superficielles, biaisées et incomplètes. Heureux d’apprendre des fidèles, mais juste pour clarifier, comme vous, les requins ne saignent pas en rouge, nous saignons en bleu, et c’est pourquoi nous faisons ce que nous faisons.”

Je sais que vous le vouliez dire en plaisantant, donc avec tout le respect que je vous dois, monsieur, je pense que vous avez réagi à ce qui semble être des données superficielles, biaisées et incomplètes. Heureux d'apprendre des fidèles, mais juste pour clarifier, comme vous, les requins ne saignent pas en rouge, nous saignons en bleu & c'est pourquoi nous faisons ce que nous faisons

De nombreux internautes ont répondu au tweet de M. Mittal en lui demandant de présenter les vrais chiffres. “Avec tout le respect que je dois à Anupam, pouvez-vous partager les données complètes et factuelles pour vos fans. Même moi, je ne suis pas d’accord avec le saignement”, a déclaré un utilisateur.

“Éliminez tous les doutes et donnez-lui @hvgoenka des données complètes et précises et prouvez-lui qu’il a tort”, a ajouté une deuxième personne.

Un autre utilisateur a déclaré : Clairement, #SharkTankIndia est une émission où d’énormes entrepreneurs à perte jugent et humilient les entrepreneurs à but lucratif.”

Plusieurs utilisateurs se sont également prononcés en faveur du “requin” et ont déclaré qu’il avait donné une “bonne réponse”.