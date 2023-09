Le juge se retire de l’affaire du prix des médicaments Medicare après la révélation de l’actionnariat

Un juge fédéral s’est retiré vendredi d’une affaire qui pourrait empêcher Medicare de négocier sur les prix des médicaments, quelques heures seulement après qu’un groupe de surveillance a révélé qu’il détenait des actions dans deux sociétés pharmaceutiques qui seraient directement touchées par le nouveau programme.

Le juge Thomas M. Rose du tribunal de district américain du district sud de l’Ohio s’est retiré de l’affaire le jour même où le Revolving Door Project, une organisation à but non lucratif, lui avait envoyé une lettre soulevant des questions sur sa propriété d’actions dans Johnson & Johnson et AstraZeneca .

« Compte tenu des préoccupations éthiques que soulève votre apparent conflit d’intérêts financiers dans l’industrie pharmaceutique, nous vous appelons à vous récuser », a écrit le groupe.

L’anticoagulant Xarelto de J&J et le médicament contre le diabète de type 2 d’AstraZeneca, Farxiga, font partie des 10 médicaments qui feront l’objet de négociations de prix cette année, selon une liste dévoilée mardi par l’administration Biden.

Rose, qui a été nommé par le président républicain George W. Bush, possède entre 15 000 et 50 000 dollars d’actions J&J et des actions d’AstraZeneca d’une valeur allant jusqu’à 15 000 dollars, selon son formulaire de déclaration financière de 2022. Il possède également Moderne des actions valant entre 15 000 $ et 50 000 $, selon le dossier.

Jusqu’à son retrait vendredi, Rose présidait un procès intenté en juin par la Chambre de commerce des États-Unis contre le ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS) et les centres de services Medicare et Medicaid (CMS). La poursuite demandait au tribunal de statuer que le fait que Medicare négocie les prix des médicaments serait inconstitutionnel.

L’industrie pharmaceutique a déclenché un torrent de poursuites cet été dans le but de priver Medicare de ses nouveaux pouvoirs. Merck, Bristol Myers Squibb, Johnson & Johnson, Boehringer Ingelheim, AstraZeneca et le lobby des fabricants de médicaments PhRMA ont tous déposé des plaintes auprès de différents tribunaux de district.

Les experts juridiques affirment que les fabricants de médicaments dispersent leurs plaintes à travers le pays pour augmenter les chances que le litige aboutisse devant la Cour suprême.

Le PDG de Merck, Robert Davis, a confirmé lors d’une conférence téléphonique plus tôt ce mois-ci que la société prévoyait de porter son action en justice jusqu’à la Haute Cour.

« En regardant vers l’avenir, nous allons exploiter cette affaire au maximum, ce qui signifie que nous la porterons devant le tribunal de district et, si nécessaire, devant la Cour de circuit et finalement devant la Cour suprême », a déclaré Davis. « Donc, c’est vraiment la stratégie. »

La Chambre avait demandé à Rose de bloquer le programme avant le 1er octobre, date limite fixée aux fabricants de médicaments pour signer des accords de participation aux négociations.