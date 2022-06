Le juge se range du côté du bureau des élections de l’Alaska lors du vote à la Chambre

JUNEAU, Alaska (AP) – Un juge d’un tribunal d’État a statué vendredi que les responsables des élections en Alaska n’avaient pas besoin de mettre le cinquième finaliste de la primaire spéciale de la Chambre des États-Unis de ce mois-ci lors du prochain scrutin spécial à la place d’un candidat qui s’est retiré.

Le juge de la Cour supérieure William Morse était d’accord avec la lecture de la loi par la Division des élections de l’Alaska, après avoir déclaré précédemment qu’il était provisoirement enclin à statuer de cette façon. Sa décision peut faire l’objet d’un appel devant la Cour suprême de l’Alaska.

La directrice de la division, Gail Fenumiai, avait déclaré que parce que l’indépendant Al Gross s’était retiré moins de 64 jours avant les élections, la loi de l’État n’autorisait pas la division à mettre la candidate à la cinquième place, la républicaine Tara Sweeney, sur le bulletin de vote spécial à sa place. .

Un procès intenté par trois électeurs inscrits jeudi a déclaré que la division avait mal interprété la loi. Le procès a fait valoir que le calendrier cité par la division ne s’appliquait pas aux élections spéciales.

Gross a brusquement retiré sa candidature, avec peu d’explications, plus tôt cette semaine.

Il était troisième lors de la primaire spéciale du 11 juin – derrière les républicains Sarah Palin et Nick Begich et devant la démocrate Mary Peltola – et s’apprêtait à se qualifier pour l’élection spéciale en tant que l’un des quatre premiers votants dans le cadre d’un nouveau système primaire ouvert.

Fenumiai a déclaré que Gross s’était retiré mardi et que son nom ne figurerait pas sur le bulletin de vote spécial. Cela signifierait que le bulletin de vote spécial inclurait les trois premiers finisseurs primaires spéciaux et un espace permettant aux électeurs de classer un candidat écrit, a-t-elle déclaré.

La primaire spéciale était la première élection tenue dans le cadre d’un système approuvé par les électeurs de l’Alaska qui met fin aux primaires des partis et institue le vote par choix lors des élections générales.

Alors que la division est “sympathique à l’attente du public” selon laquelle, en vertu de la nouvelle loi, quatre candidats avanceraient, “elle n’a pas le pouvoir discrétionnaire d’assouplir un délai statutaire sans ambiguïté pour atteindre cet objectif”, ont déclaré les avocats du Département de droit, représentant la division. dans les dossiers judiciaires.

La campagne de Sweeney n’a pas poursuivi sur la question, mais Sweeney a fait valoir qu’elle devrait être déplacée à la quatrième place et que les électeurs devraient avoir le choix entre quatre candidats.

La poursuite a été déposée au nom des électeurs inscrits Sunny Guerin, Vera Lincoln et Elizabeth Asisaun Toovak.

Fenumiai a déclaré qu’une décision finale du tribunal était nécessaire d’ici mardi pour imprimer les bulletins de vote à temps pour respecter les délais et pour maintenir l’élection spéciale dans les délais.

Le ministère de la Justice, dans un communiqué, a déclaré que la division appréciait la rapidité avec laquelle le tribunal avait rendu une décision. “Si les plaignants font appel, nous serons prêts à défendre très rapidement la décision devant la Cour suprême de l’Alaska afin que les bulletins de vote puissent être imprimés dans les délais”, indique le communiqué.

Becky Bohrer, L’Associated Press