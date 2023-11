Le juge se prononce sur le procès du prince Harry et d’Elton John contre l’éditeur du Daily Mail

Un juge du Royaume-Uni a rendu une décision vendredi en Poursuite du prince Harry contre Associated Newspapers Ltd.l’éditeur du Daily Mail, du Mail on Sunday et du MailOnline.

Le juge a statué que le procès intenté par le duc de Sussex, ainsi que par plusieurs autres personnalités de premier plan, pouvait aller de l’avant, selon les cours et tribunaux judiciaires du Royaume-Uni.

Harry et le chanteur Elton John, ainsi que le mari de John, David Furnish, l’actrice Elizabeth Hurley, l’actrice Sadie Frost et la baronne Doreen Lawrence de Clarendon OBE, ont été accusés dans le procès, qui a été déposé l’année dernièrequ’ils sont “victimes d’activités criminelles odieuses et de violations flagrantes de la vie privée”, selon Hamlins, le cabinet d’avocats basé à Londres qui représente Harry ainsi que Frost dans le procès.

Dans un communiqué de presse publié au moment de l’annonce du procès, le cabinet d’avocats affirmait qu’Associated Newspapers Ltd. avait embauché des enquêteurs privés pour « placer secrètement des appareils d’écoute à l’intérieur des voitures et des maisons des gens », et avait chargé des individus d’« écouter et enregistrer subrepticement les gens en direct, des appels téléphoniques privés pendant qu’ils avaient lieu, “payé” des policiers, ayant des liens corrompus avec des enquêteurs privés, pour des informations internes et sensibles, “usurpé l’identité d’individus” pour obtenir des informations médicales auprès d’hôpitaux, de cliniques et de centres de traitement privés par tromperie, ” et accédé « aux comptes bancaires, aux historiques de crédit et aux transactions financières par des moyens et manipulations illicites ».

Bryan Bedder/Getty Images

Harry a fait une apparition inattendue en mars lors d’une audience pour l’affaire au Royaume-Uni, qui a également attiré Frost, John et Furnish.

Dans une déclaration à ABC News au moment où la plainte a été déposée en octobre 2022un porte-parole d’Associated Newspapers a déclaré qu’ils “réfutaient totalement et sans ambiguïté ces diffamations absurdes, qui semblent n’être rien de plus qu’une tentative pré-planifiée et orchestrée d’entraîner les titres du Mail dans le scandale du piratage téléphonique concernant des articles vieux de 30 ans.”

“Ces allégations sans fondement et hautement diffamatoires – fondées sur aucune preuve crédible – semblent être simplement une expédition de pêche de la part des demandeurs et de leurs avocats, dont certains ont déjà intenté des poursuites ailleurs”, a ajouté le porte-parole.

Le duc de Sussex et sa famille, dont son épouse Meghan, la duchesse de Sussex, et leurs deux enfantsvivent aux États-Unis depuis 2020, lorsque Harry et Meghan ont quitté leurs fonctions royales supérieures.

En janvier, Harry a publié un mémoire intitulé “Spare“, qui partageait des détails jusqu’alors inconnus sur sa vie en tant que membre de la famille royale, y compris sa relation avec la presse au fil des années.

Le procès du duc contre Associated Newspapers Ltd. est l’un des au moins sept procès que lui et Meghan ont intentés contre les médias américains et britanniques depuis 2019. selon Reuters.