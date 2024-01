Le juge se prononce en faveur de Shannon Jr dans une affaire d’ordonnance d’interdiction temporaire

SPRINGFIELD, Illinois (WCIA) — Un juge fédéral a accordé à Terrence Shannon Jr. une ordonnance d’interdiction temporaire contre l’Université de l’Illinois, l’autorisant à retourner immédiatement sur le terrain de basket-ball.

Une semaine après avoir entendu les arguments de l’université et des avocats de Shannon, la juge Colleen Lawless a statué vendredi que la suspension imposée à Shannon violait les droits accordés à Shannon en vertu du titre IX. Elle a également estimé qu’en l’empêchant d’entrer sur le terrain, l’université causait un « préjudice irréparable » à Shannon.

Elle a déclaré que ses contrats NIL ne valent pas grand-chose s’il ne joue pas et que les experts en repêchage ont prévu que Shannon, précédemment projeté comme choix de première ronde lors du repêchage de la NBA 2024, serait désormais repêché 17 places plus bas.

Lawless a tranché en sa faveur, levant sa suspension.

La décision complète de Lawless se trouve au bas de cet article.

La décision signifie que Shannon est autorisé à participer à nouveau aux activités de l’équipe complète pour la première fois depuis le 28 décembre. Il pourrait être dans un match dès dimanche lorsque l’Illinois affrontera Rutgers au State Farm Center.

Les avocats de Shannon ont publié la déclaration suivante en réponse à la décision de Lawless :

TJ est reconnaissant pour la décision d’aujourd’hui et a hâte de jouer à nouveau pour les Illini. TJ remercie également son équipe juridique, les avocats principaux Rob Lang, Steve Beckett, Mark Goldenberg, Zoe Spector, Tom Horscroft et Mark Sutter.

Shannon lui-même s’est tourné vers les réseaux sociaux pour publier une brève déclaration sur la décision, disant: “Je suis reconnaissant d’avoir l’opportunité de rejoindre mes coéquipiers et de retourner au travail.”

La WCIA a contacté l’Université de l’Illinois pour connaître sa réponse à la décision. Le chancelier adjoint Robin Kaler a déclaré :

Nous avons reçu l’ordonnance de la Cour. À compter d’aujourd’hui, Terrence Shannon Jr. a retrouvé son statut d’étudiant-athlète universitaire à part entière et sera disponible pour les entraînements et les compétitions de basket-ball. Nous continuerons d’examiner l’ordonnance du tribunal et de suivre l’affaire.