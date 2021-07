Le juge se prononce contre la tenue de la Liga et d’autres matchs de club aux États-Unis

Un juge d’un tribunal de district américain a statué en faveur de l’USSF, rejetant la partie antitrust d’un procès intenté par le promoteur de football Relevent Sports Group concernant la tenue de matchs de championnat officiels de ligues étrangères ici.

Valerie Caproni, juge du tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York, a également décidé que Relevent pouvait porter ses allégations d’interférence délictuelle dans les relations commerciales devant un arbitre.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Relevent a organisé des matchs amicaux impliquant des clubs étrangers dans le passé et est l’organisateur de l’International Champions Cup, un tournoi de pré-saison impliquant des clubs du monde entier. Relevent a tenté de développer ses activités en cherchant à accueillir des matches de championnat de la Liga espagnole ainsi que de la Liga Pro équatorienne aux États-Unis. Mais un tel événement nécessite l’approbation de l’association nationale des équipes impliquées, de l’association nationale du pays hôte, des confédérations des pays participants et hôtes, ainsi que de la FIFA.

Relevent a publié la déclaration suivante : « Si cette décision est maintenue, elle compromettra la capacité des lois antitrust à protéger les consommateurs américains contre les accords visant à diviser les marchés mondiaux et à restreindre la concurrence et les choix aux États-Unis. Nos ligues ont joué à l’étranger. pendant des décennies, créant des générations de nouveaux fans internationaux, et les fans américains méritent la même opportunité de regarder les meilleurs joueurs ici. »

En octobre 2018, la FIFA a annoncé une politique interdisant l’organisation de matchs officiels en dehors du territoire d’origine des participants. L’USSF s’en est remise aux conseils de la FIFA et a refusé de sanctionner la demande de Relevent.

Relevent a répondu en déposant une plainte antitrust en septembre 2019. La plainte alléguait que l’USSF avait comploté avec la FIFA et Soccer United Marketing, la branche commerciale de la Major League Soccer, pour empêcher la tenue de matchs de ligues étrangères aux États-Unis. Les deux FIFA et SUM ont été nommés comme co-conspirateurs non-parties dans le dossier du tribunal. SUM est un concurrent de Relevent sur le marché de la promotion des matchs de football internationaux aux États-Unis

En juillet 2020, la poursuite a été rejetée sans préjudice, mais deux mois plus tard, Relevent a ajouté la FIFA en tant que défendeur et a déposé à nouveau sa demande antitrust. Cette partie a de nouveau été rejetée mardi.

Relevent a allégué un « accord de division du marché anticoncurrentiel » entre l’USSF et la FIFA pour limiter l’hébergement de matchs officiels aux États-Unis, ainsi qu’un « accord vertical illégal » entre la FIFA et toutes les associations nationales du monde entier. Relevent a également allégué l’existence d’un accord horizontal illégal « entre et parmi la MLS et les autres ligues et équipes de football professionnel masculin de premier plan », ainsi que leurs « associations nationales respectives affiliées à la FIFA ». l’accord consistait à « adhérer à la politique de la FIFA et à boycotter les ligues, les clubs et les joueurs qui participent à des matchs non autorisés aux États-Unis ».

Mais le tribunal a jugé que l’adhésion de l’USSF à la politique de la FIFA, sans allégations factuelles supplémentaires, n’était pas suffisante pour prouver que l’USSF avait conclu un accord illégal avec la FIFA pour « restreindre la production ».

Le tribunal est parvenu à une conclusion similaire en ce qui concerne les allégations d’un « accord horizontal ». Caproni a statué que « Au départ, la plainte modifiée ne précise nulle part avec lesquelles des ligues, équipes et associations nationales USSF auraient conspiré, une lacune que cette Cour a également identifiée dans son avis préalable. »