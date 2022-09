Le juge se prépare à ce qu’Alex Jones prenne position dans le Connecticut

WATERBURY, Conn. (AP) – La juge supervisant le procès d’Alex Jones dans le Connecticut a déclaré mercredi qu’elle était prête à gérer tout témoignage incendiaire de l’hôte d’Infowars lorsqu’il sera appelé à la barre cette semaine dans une poursuite en diffamation déposée par des personnes qui ont perdu des proches dans le massacre de l’école de Sandy Hook.

L’année dernière, la juge Barbara Bellis a déclaré la société mère de Jones et Infowars, Free Speech Systems, responsable d’avoir répandu le mensonge selon lequel la fusillade de 2012 dans une école primaire était un canular. Sa décision a été prise parce que le théoricien du complot n’a pas remis les documents de l’affaire.

Jones a qualifié mardi Bellis de tyran et a déclaré qu’elle le forcerait à se parjurer et à dire “que je suis coupable et à dire que je suis un menteur”.

Jones devrait témoigner mercredi après-midi. Avant que le jury ne soit convoqué, la juge a déclaré qu’elle était prête à parler avec Jones avant son témoignage pour s’assurer qu’il comprenait les décisions du tribunal.

“Si nous avons un problème, M. Jones sera traité comme n’importe quel autre témoin ou partie à comparaître devant le tribunal”, a-t-elle déclaré. « Il ne recevra pas de traitement spécial. Il ne subira pas de traitement plus dur. Malheureusement, au cours de ma carrière, j’ai eu l’occasion d’avoir des audiences pour outrage. Ce n’est pas agréable, mais c’est ce que nous faisons.

Jones s’est plaint d’avoir été reconnu “coupable” sans procès. Il n’y a pas de culpabilité dans les procès civils, y compris celui-ci dans le Connecticut et un le mois dernier au Texas où un jury dans un procès en diffamation distinct contre Jones a accordé près de 50 millions de dollars aux parents de l’un des enfants tués dans la fusillade.

Le jury a entendu mercredi matin David Wheeler, le père de Ben Wheeler, l’un des 20 enfants tués dans la fusillade du 14 décembre 2012.

Les plaignants affirment que la promotion par Jones des théories du complot de Sandy Hook dans son émission a conduit les familles à être menacées et harcelées par des négationnistes de la fusillade. Ils disent avoir subi des menaces de mort et du harcèlement en personne, des enregistrements vidéo par des inconnus et des commentaires abusifs sur les réseaux sociaux. Certaines familles ont déménagé pour éviter le harcèlement.

“Vous êtes déjà complètement déséquilibré et puis quelque chose comme ça arrive et les gens commencent à dire des choses comme ça et ça vous déraille, ça vous déraille complètement”, a déclaré David Wheeler.

Le procès est diffusé en direct par le site Web Law & Crime, qui a désactivé mardi la section des commentaires de son flux YouTube.

“Malheureusement, alors que le procès d’Alex Jones commençait, nous avons remarqué un nombre inquiétant de commentateurs faisant des commentaires menaçants, y compris du harcèlement envers les familles des victimes”, a déclaré Rachel Stockman, présidente de Law & Crime. « En conséquence, nous avons décidé de désactiver la section des commentaires pour cet essai. Bien que nous ayons couvert de nombreux cas controversés, nous n’avions jamais pris une mesure aussi drastique. Ce n’était pas non plus un appel difficile ici.

Jones, qui dit maintenant croire que la fusillade a bien eu lieu, a prévu de tenir une conférence de presse mercredi après-midi pour discuter de l’affaire.

Il devrait également être interrogé sur le dossier de faillite de sa société, Free Speech Systems.

Mardi, un juge fédéral des faillites du Texas a limogé l’avocat de Jones et le directeur de la restructuration dans cette affaire, invoquant un manque de transparence de la part de l’entreprise dans la divulgation d’informations financières. Il a également donné plus de pouvoir à un syndic nommé par le gouvernement fédéral qui surveillait l’affaire et a autorisé le syndic à embaucher une aide juridique supplémentaire.

Dave Collins et Pat Eaton-robb, The Associated Press