Le juge se demande s’il faut lever les scellés sur les meurtres d’adolescents

DELPHI, Ind. (AP) – Une juge de l’Indiana a déclaré mardi qu’elle déciderait bientôt de desceller les dossiers judiciaires qui ont conduit à l’arrestation d’un homme dans le meurtre de deux adolescentes en 2017, tandis qu’un procureur a exhorté le tribunal à garder les documents scellés parce que d’autres pourraient être impliqués dans l’affaire.

La juge spéciale Fran Gull a déclaré qu’elle trancherait l’affaire “en toute hâte” après avoir écouté les arguments des avocats de Richard Matthew Allen, 50 ans, et du procureur du comté. Gull a reconnu qu’il y avait un grand intérêt public dans l’affaire contre Delphi, Indiana, un homme qui a été arrêté le mois dernier et accusé de deux chefs de meurtre dans les meurtres de Liberty “Libby” German, 14 ans, et de 13 ans. Abigaïl “Abby” Williams.

L’affidavit de cause probable et les informations d’accusation contre Allen n’ont pas été rendus publics depuis qu’ils ont été scellés le mois dernier à la demande du procureur du comté de Carroll, Nicholas McLeland.

McLeland a déclaré lors de l’audience de mardi que les autorités “ont de bonnes raisons de croire” qu’Allen n’est pas la seule personne liée aux meurtres. Il a dit que si l’affidavit devait être publié sans expurgation, les témoins pourraient être harcelés.

Gull – un juge du comté d’Allen chargé de l’affaire après qu’un juge du comté de Carroll, où se trouve Delphi, se soit récusé – a tenu l’audience de mardi à Delphi pour déterminer si les documents devaient être rendus publics. Elle a fixé une audience de libération sous caution le 17 février pour Allen, dont les avocats ont déposé lundi une requête pour fixer une caution afin qu’il puisse être libéré avant le procès.

John McGauley, un porte-parole de Gull, a déclaré que la juge ne pouvait pas commenter davantage l’affaire car elle est en cours et qu’il n’y a pas de calendrier pour décider de la divulgation des documents.

Andrew Baldwin, un avocat d’Allen, a déclaré après l’audience que “notre client n’est pas la bonne personne”. Debout à l’extérieur de la salle d’audience, il a déclaré que l’affidavit de cause probable scellé était “fragile” et que “vous attendez plus que ce que j’ai vu”.

Baldwin a déclaré qu’Allen lui avait clamé son innocence.

Le bureau du procureur du comté et le bureau du greffier du comté n’ont pas immédiatement répondu aux demandes d’informations complémentaires.

Le 31 octobre, les autorités ont annoncé l’arrestation d’Allen, qui vit à Delphes et travaille dans une pharmacie de la ville d’environ 3 000 habitants à environ 97 kilomètres au nord-ouest d’Indianapolis.

Les meurtres de février 2017 des deux filles locales ont hanté la communauté. Un parent les a déposés sur un sentier près du pont Monon High, juste à l’extérieur de Delphes. Quelques heures plus tard, ils ne se sont pas présentés à leur lieu de prise en charge. Le lendemain, leurs corps ont été retrouvés dans une zone accidentée près du sentier.

La mort des filles a été jugée comme un homicide, mais la police n’a jamais révélé comment elles ont été tuées ni quelles preuves ont été recueillies. Lors de la conférence de presse annonçant l’arrestation d’Allen, la police a refusé de répondre aux questions sur ce qui les avait conduits à Allen, citant les dossiers scellés et leur enquête en cours.

Plusieurs organes de presse, dont l’Associated Press, ont déposé lundi un mémoire auprès du tribunal exhortant Gull à desceller l’affidavit de la cause probable et à accuser des informations qui montreraient les preuves dont disposent les autorités pour lier Allen aux meurtres.

___

Arleigh Rodgers est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez Arleigh Rodgers sur Twitter à https://twitter.com/arleighrodgers

Arleigh Rodgers, l’Associated Press