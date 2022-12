Le juge Rinder de Good Morning Britain est dévasté alors qu’il parle d’une perte déchirante

LE JUGE Rob Rinder a révélé son chagrin après avoir perdu son chien de compagnie Rocco.

L’avocat et animateur de Good Morning Britain, 44 ans, s’est rendu sur les réseaux sociaux pour partager la nouvelle dévastatrice avec ses fans.

Il a tweeté : « Mon Rocco est mort subitement hier. Il m’a béni avec une vie de loyauté et de joie sans limites.

« Je ne parle pas de mon monde privé normalement. Mais je voulais partager ma profonde tristesse avec tous ceux qui ont déjà aimé un chien. C’est le plus profond cadeau d’amour inconditionnel imaginable.

Rob a terminé le message avec un emoji au cœur brisé.

Il a également partagé deux adorables clichés de son bouledogue français.

Le premier a vu le chiot mignon poser doucement en position allongée, tandis que le second l’a vu endormi sur Rob, qui dormait également sur l’image.

L’amoureuse de son compagnon, Sara Cox, a répondu au message en disant: “Tellement désolé Rob, ils te brisent vraiment le cœur quand ils partent, hein. Envoi de câlins”

Ruth Langsford a répondu : « Oh Rob… je suis tellement, tellement désolée. Le chagrin est le prix que nous payons pour cet amour inconditionnel. Je t’envoie le câlin le plus serré de tous les temps.

La lectrice de nouvelles Lucrezia Millarini a ajouté: “Tellement désolé” suivi d’emojis qui pleurent.

Susanna Reid a envoyé un emoji cœur brisé.

“Oh, je suis vraiment désolé », a déclaré Holly Willoughby.

Et Richard Arnold l’a consolé avec : « Oh Rob. Je suis tellement désolé, bel homme. Jamais un mot plus vrai ”

Les fans de Judge Rinder se souviendront que Rocco a volé la vedette lorsque Rob l’a amené dans un épisode de la série en 2021.

Rob entendait une affaire concernant deux amis qui se disputaient au sujet d’un chihuahua lorsqu’il a amené son propre meilleur ami au tribunal.

Mais Rocco a laissé le public dans l’hystérie lorsqu’il a eu vent dans la salle d’audience.

Rob a dit à la cour : « Oh là là, il vient de péter terriblement. C’est de là que je tiens ça, je peux sentir un menteur comme un pet dans un chenil.