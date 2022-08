Le juge rétablit l’interdiction de l’ère Obama sur les ventes de charbon sur les terres fédérales

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Un juge fédéral a rétabli vendredi un moratoire sur la location de charbon sur les terres fédérales qui avait été mis en place sous l’administration Obama.

L’interdiction a été levée sous l’ancien président Donald Trump.

La décision de vendredi du juge de district américain Brian Morris exige que les responsables gouvernementaux procèdent à un nouvel examen environnemental avant de reprendre les ventes de charbon des terres fédérales. Le juge a déclaré que l’examen précédent du programme par le gouvernement sous l’administration Trump n’avait pas suffisamment pris en compte les dommages climatiques causés par les émissions de gaz à effet de serre du charbon, entre autres effets.

Près de la moitié de la production annuelle de charbon du pays est extraite par des entreprises privées à partir de baux sur des terres fédérales, principalement dans les États de l’Ouest, notamment le Wyoming, le Montana et le Colorado.

La combustion du charbon pour l’électricité est l’une des principales sources d’émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis malgré la fermeture d’un certain nombre de centrales électriques au cours de la dernière décennie en raison de préoccupations concernant la pollution et l’évolution des conditions économiques.

Selon les données du gouvernement, le programme du charbon a rapporté environ 400 millions de dollars aux coffres fédéraux et étatiques grâce aux redevances et autres paiements l’année dernière. Le programme est responsable de milliers d’emplois et bénéficie du soutien de représentants de l’industrie, de membres du GOP du Congrès et de responsables dans les États producteurs de charbon.

Le président Joe Biden avait suspendu les ventes de baux pétroliers et gaziers au cours de sa première semaine de mandat, bien qu’une telle décision ait ensuite été bloquée par un juge fédéral. Et les groupes environnementaux ont fait pression sur lui pour qu’il prenne des mesures similaires contre le charbon.

L’année dernière, l’administration Biden a commencé un examen des dommages climatiques causés par l’extraction du charbon sur les terres fédérales alors qu’elle augmentait l’examen des ventes de combustibles fossiles du gouvernement qui contribuent aux émissions de gaz à effet de serre. Cependant, aucun changement n’a été annoncé en raison de cet examen.

“Cette décision donne à l’administration Biden l’occasion de tenir son engagement de lutter sérieusement contre la crise climatique”, a déclaré l’avocate d’Earthjustice Jenny Harbine, qui représentait des groupes environnementaux et la tribu des Cheyenne du Nord dans l’affaire, à propos de la décision. “Aucun progrès n’a été fait pour réformer le programme ou faire ce qui est nécessaire pour éliminer progressivement les baux existants.”

Mais le président de la National Mining Association, Rich Nolan, a déclaré que le groupe de pression de l’industrie ferait appel de la décision.

“Il s’agit d’une décision profondément décevante, l’inflation liée à l’énergie, l’abordabilité de l’énergie et la sécurité énergétique étant les principales préoccupations des Américains”, a déclaré Nolan. “Refuser l’accès à une énergie abordable et sûre pendant une crise de l’abordabilité de l’énergie est profondément troublant.”

