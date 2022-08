Le juge rétablit l’exigence de travail dans le plan Georgia Medicaid

ATLANTA (AP) – Lors d’une victoire pour le gouverneur républicain de Géorgie, un juge fédéral a rétabli vendredi une exigence de travail dans le plan de l’État visant à étendre la couverture de Medicaid à davantage de résidents à faible revenu.

La juge de district américaine Lisa Godbey Wood a déclaré que la décision de l’administration Biden de révoquer l’approbation de l’exigence de travail et une proposition connexe de la Géorgie de facturer à certains bénéficiaires de Medicaid des primes mensuelles étaient “arbitraires et capricieuses pour de nombreux motifs indépendants”.

Elle a qualifié la révocation d’« illégale » et l’a annulée.

L’exigence de travail a été approuvée par l’administration du président de l’époque, Donald Trump, mais les Centers for Medicare et Medicaid Services Centers des États-Unis ont annoncé le mois dernier qu’ils révoquaient l’approbation de cette partie du plan et de l’exigence de prime.

Un e-mail envoyé après les heures d’ouverture à CMS n’a pas été immédiatement renvoyé.

Le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp – qui a proposé le plan Medicaid en question – a salué la décision, affirmant dans un Tweet que son plan « servirait mieux les Géorgiens qu’une extension unique de Medicaid ».

CMS avait fait valoir que l’exigence de travail pourrait être impossible à satisfaire pour les personnes pendant la pandémie, alors qu’il était essentiel que les Géorgiens à faible revenu aient accès à une couverture maladie.

Wood a déclaré que l’agence n’avait pas envisagé ni pesé la possibilité que l’annulation de l’approbation “signifierait une réduction de la couverture Medicaid en Géorgie”.

Elle a également déclaré que CMS avait mal évalué le plan de la Géorgie par rapport à une expansion complète de Medicaid et “n’a pas expliqué pourquoi il avait changé d’avis sur les principaux problèmes sous-jacents à l’approbation”.

Les républicains avaient présenté le plan de la Géorgie comme une alternative financièrement responsable à une expansion complète des services de Medicaid en vertu de la loi sur les soins abordables, ce que des dizaines d’États ont déjà fait.

Le plan visait à ajouter environ 50 000 résidents de Géorgie pauvres et non assurés aux listes de Medicaid au cours de ses deux premières années. Mais pour être éligibles, les nouveaux bénéficiaires de Medicaid devraient s’engager dans un nombre minimum d’heures qualifiantes par le travail, la formation professionnelle, l’éducation, le bénévolat ou d’autres activités similaires.

Les démocrates de Géorgie affirment que l’expansion complète couvrirait des centaines de milliers de personnes à un coût bien moindre pour l’État. C’est parce que l’ACA, la loi sur les soins de santé du président Barack Obama, a donné aux États la possibilité d’étendre Medicaid aux adultes à faible revenu qui représentent jusqu’à 138% du seuil de pauvreté fédéral, le gouvernement fédéral prenant en charge 90% du coût. Plus de 10 millions de personnes aux États-Unis ont obtenu une couverture de cette façon.

Kemp a déclaré qu’une expansion complète coûterait trop d’argent à l’État à long terme.

Sudhin Thanawala, Associated Press