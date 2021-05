Le juge réprimande Barr et ordonne à la justice de publier le mémo d’obstruction de Trump

WASHINGTON – Un juge fédéral a critiqué le ministère de la Justice de Trump pour avoir induit le tribunal en erreur sur la nature de ses délibérations internes avant de conclure que le président de l’époque, Donald Trump, n’avait pas fait obstruction à l’enquête de l’ancien avocat spécial Robert Mueller sur l’ingérence de la Russie dans les élections de 2016.

Le juge de district américain Amy Berman Jackson a ordonné la publication d’un mémorandum juridique de 2019 à un groupe de responsabilité gouvernemental, statuant que le document préparé pour le procureur général de l’époque William Barr, estimant que sa décision ne pouvait pas être qualifiée de communications protégées avocat-client.

Dans la décision, Jackson a qualifié le mémo de document «stratégique», affirmant que les responsables du ministère de la Justice étaient parvenus à une conclusion prédéterminée selon laquelle Trump ne serait pas accusé d’entrave à la justice.

« En d’autres termes, l’examen du document révèle que le procureur général n’était pas alors engagé dans la prise de décision sur la question de savoir si le président devait être accusé d’entrave à la justice; le fait qu’il ne serait pas poursuivi était une évidence », a déclaré Jackson. .

La note avait été demandée par le groupe Citizens for Responsibility and Ethics à Washington en vertu de la loi sur la liberté de l’information.

Rapport Mueller:L’enquête n’a trouvé aucune preuve que Trump a conspiré avec la Russie, laisse la question de l’obstruction ouverte

Jackson, qui a présidé les poursuites contre Mueller impliquant l’ancien directeur de campagne de Trump Paul Manafort et le conseiller politique Roger Stone, a également critiqué Barr pour sa gestion du rapport Mueller, citant la décision du procureur général de publier un bref résumé de ses conclusions quelques jours seulement après recevoir le volumineux rapport de 448 pages.

« La description par le procureur général de ce qu’il avait à peine eu le temps de parcourir, et encore moins d’étudier de près, a suscité une réaction immédiate, alors que les politiciens et les experts se sont servis de leurs microphones et de leurs fils Twitter pour dénoncer ce qu’ils craignaient d’être une tentative de cacher la balle. », a écrit le juge dans un avertissement extrêmement rare adressé à un procureur général et au ministère de la Justice.

«Même l’avocat spécial habituellement taciturne a été poussé à rédiger une réprimande publique extraordinaire le 27 mars», a écrit le juge, faisant référence à une lettre de 2019 que Mueller a écrite à Barr.

Dans la lettre, Mueller a déclaré que le résumé de Barr « ne saisissait pas pleinement le contexte, la nature et la substance du travail et des conclusions de ce bureau ».

« Il y a maintenant une confusion publique sur les aspects critiques des résultats de notre enquête », écrivait alors Mueller. « Cela menace de saper l’objectif central pour lequel le Département a nommé le Conseiller spécial: assurer la pleine confiance du public dans le résultat des enquêtes. »

La décision de Barr et des hauts responsables du ministère de la Justice de dégager l’ancien président de l’obstruction a incité Trump à déclarer qu’il avait été justifié même si Mueller n’avait pas fait une telle déclaration.

Ce que la FOIA a demandé

Citizens for Responsibility and Ethics à Washington a déposé une demande de dossiers publics pour obtenir des communications sur la décision d’obstruction après que Barr ait déclaré que lui et d’autres hauts fonctionnaires étaient parvenus à cette conclusion en consultation avec le Bureau du conseiller juridique, qui fournit des avis juridiques aux agences de la branche exécutive.

Jackson a statué que l’un des documents demandés par le groupe, décrit par un fonctionnaire du ministère de la Justice comme un « projet d’analyse juridique sans titre et non daté » qui avait été soumis au procureur général dans le cadre de sa prise de décision, avait été correctement retenu du groupe.

Mais elle a ordonné la publication de la note de service, qui concluait que les preuves rassemblées par l’équipe de Mueller ne soutiendraient pas une poursuite d’obstruction contre Trump.

Un porte-parole de Barr n’a pas immédiatement répondu à une enquête.

Le ministère de la Justice a jusqu’au 17 mai pour contester la décision.