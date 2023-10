Le juge rend une ordonnance de bâillon après que Donald Trump ait qualifié le greffier du tribunal de « petite amie de Schumer »

Comme d’habitude, Donald Trump n’arrive tout simplement pas à se taire – et cela lui cause, ainsi qu’à tout son entourage, des problèmes majeurs.

Au milieu de l’un des discours de l’ancien président de nombreuses affaires pénalesun juge a dû récemment émettre un ordre de bâillon après que Trump ait utilisé sa plateforme de médias sociaux, Truth Social, pour réprimander verbalement un membre du personnel du juge, affirmant bizarrement qu’elle était la « petite amie » de Chuck Schumer.

Trump fait actuellement l’objet de quatre actes d’accusation criminels distincts et est impliqué dans de nombreuses autres affaires juridiques. Sa solution au marécage juridique dans lequel il se trouve a été en grande partie de japper sur sa base politique loyale via des discours mal formulés dans le but de transformer ses problèmes sans fin en or pour la campagne présidentielle de 2024. Mardi, Trump a fait cela une fois de plus, en publiant sur Truth Social une attaque désordonnée contre l’un des greffiers liés à une affaire de fraude civile de 250 millions de dollars dont il fait l’objet. La femme en question, Allison R. Greenfield, est une employée de longue date du bureau judiciaire de la ville de New York où se déroule l’affaire.

Trump a publié une photo de Greenfield sur Truth Social dans laquelle le greffier est représenté souriant avec Chuck Schumer, le leader de la majorité démocrate au Sénat américain (avec qui Trump est en relation). pas vraiment dans les termes les plus amicaux). Trump a semblé laisser entendre qu’il y avait une sorte d’irrégularité juridique et a affirmé que l’affaire devait être rejetée.

« La petite amie de Schumer, Allison R. Greenfield, mène cette affaire contre moi », a écrit Trump., fournissant un lien vers le profil Instagram de Greenfield. « Quelle honte ! Cette affaire doit être classée immédiatement !!

En réponse, le juge qui présidait l’affaire, Arthur Engoron, juge de la Cour suprême de Manhattan, a émis une ordonnance de silence limité et a menacé de frapper Trump de «sérieuses sanctions» s’il n’arrêtait pas de publier sur l’affaire. CNN rapporte que Engoron a déclaré ce qui suit à propos de la commande :

« Ce matin, l’un des accusés a publié sur (un) compte de réseau social un message désobligeant, mensonger et identifiant personnellement un membre de mon équipe. Bien que j’aie depuis ordonné la suppression du message, et apparemment cela a été le cas, il a également été envoyé par courrier électronique à des millions d’autres destinataires… Les attaques personnelles contre un membre de mon personnel judiciaire sont inacceptables, inappropriées et je ne les tolérerai pas… « Considérez cette déclaration comme une ordonnance interdisant à toutes les parties de publier, d’envoyer des courriels ou de parler publiquement des membres de mon personnel », a déclaré le juge. « Le non-respect de ces règles… entraînera de graves sanctions. »

C’est assez triste quand le juge doit vous traiter comme un enfant indiscipliné qui n’arrive tout simplement pas à suivre le programme. Cela dit, nous sommes déjà venus ici. Trump a déjà été averti par un autre jugedans un séparé dans cette affaire, que s’il ne parvenait pas à se taire, il risquerait de porter préjudice au jury dans cette affaire. Je suppose que cela va continuer à se produire. S’il y a une chose que nous savons à propos de Donald Trump, c’est que l’homme chérit le son de sa propre voix plus que tout ce qui existe dans ce monde, y compris, potentiellement, sa propre liberté.