Le juge rend une décision choquante sur la question de savoir si McDonald’s MENT sur la taille de son Big Mac… alors que Burger King fait face à une réclamation Whopper de 4 millions de livres sterling

MCDONALD’S a fait l’objet d’un lourd procès après avoir été accusé d’avoir menti sur la taille de ses emblématiques hamburgers Big Mac.

Le client Justin Chimienti a affirmé que la chaîne de restauration rapide faisait de la fausse publicité après avoir jugé le hamburger populaire plus petit que ce qu’il apparaissait dans les publicités.

McDonald’s a été poursuivi en justice après qu’un client a accusé la chaîne d’avoir menti sur la taille de ses hamburgers Big Mac. Crédit : Getty

Justin Chimienti a affirmé que le Big Mac était plus petit dans la vraie vie que ce qu’il paraissait dans les publicités Crédit : Alay

Il a également fait la même affirmation à propos d’un cheeseburger au bacon et au bourbon servi par le groupe de restauration rapide Wendy’s.

Mais McDonald’s a finalement défait le procès intenté contre eux, accusant la chaîne d’avoir menti sur leurs tailles.

Le juge de district américain Hector Gonzalez, siégeant à Brooklyn, n’a trouvé aucune preuve que les entreprises servaient des portions plus petites que celles annoncées.

Il a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que M. Chimienti, du comté de Suffolk, à New York, ait même vu des publicités pour les hamburgers qu’il avait achetés.

La décision précède une action en justice distincte de 4 millions de livres sterling concernant des affirmations selon lesquelles le produit phare de Burger King, Whopper, semble plus grand sur les menus des magasins qu’il ne l’est en réalité.

Les clients ont accusé Burger King de faire paraître les Whoppers « environ 35 % plus grands » et de contenir « plus du double de la viande que le hamburger réel » sur les photos de ses menus en magasin.

Les clients du recours collectif proposé se sont également plaints du fait que les publicités de Burger King montrent des ingrédients qui « débordent sur le pain » avec le double de la quantité de viande que celle qu’ils reçoivent réellement sur le sandwich.

Selon le site Web de l’entreprise, le Whopper est composé d’un quart de livre de bœuf savoureux grillé à la flamme et garni de cornichons piquants, de ketchup, de tomates fraîches, de laitue croustillante et d’oignons frais.

Burger King a insisté sur le fait que ses hamburgers ne devaient pas nécessairement ressembler « exactement à la photo », mais le juge du district de Miami, Roy Altman, a déclaré que la décision devrait être laissée à un jury.

M. Chimienti a également affirmé que McDonald’s et Wendy’s représentaient des galettes insuffisamment cuites parce que la viande rétrécissait de 25 % une fois cuite.

Sa plainte citait une styliste culinaire qui a déclaré qu’elle avait travaillé pour ces entreprises et qu’elle préférait le bœuf plus rare parce que les hamburgers entièrement cuits semblaient « moins appétissants ».

Mais le juge Gonzalez a déclaré que les efforts des chaînes pour rendre leurs plats savoureux n’étaient « pas différents de l’utilisation par d’autres entreprises d’images visuellement attrayantes pour favoriser des associations positives avec leurs produits ».

Il a déclaré que les sites Web des géants de la restauration rapide fournissaient clairement des « informations importantes et objectives » sur le poids et les calories des hamburgers.

Gonzalez a également déclaré qu’il n’était pas trompeur de décrire moins de garnitures que la « quantité personnellement préférée » du plaignant.

McDonald’s est la plus grande chaîne de restauration rapide au monde, avec près de 37 000 points de vente dans le monde, dont plus de 1 400 au Royaume-Uni.

Wendy’s a ouvert 30 succursales au Royaume-Uni et a annoncé son intention d’en ouvrir davantage au Royaume-Uni d’ici la fin de cette année.

Cela survient alors que Taco Bell est également en train de se défendre contre un procès devant le tribunal de Brooklyn, affirmant qu’il vendait des Crunchwraps et des pizzas mexicaines contenant deux fois moins de garniture que annoncé.

Le procès réclame au moins 4 millions de livres sterling pour les clients de Taco Bell qui ont acheté les articles dans l’État de New York au cours des trois dernières années.

Ben Michael, un avocat de la défense pénale à Austin, au Texas, a déclaré que la récente vague d’inflation aurait pu inciter les entreprises à rogner sur les coûts en réduisant la taille des portions.

« Malheureusement, de nombreuses entreprises effectuent ces changements sans consulter leur service marketing ni mettre à jour leurs menus pour représenter les nouvelles tailles de portions et les nouveaux ingrédients », a-t-il déclaré à CBS.

« Cela les expose au type de poursuites judiciaires dont nous assistons de plus en plus souvent. »