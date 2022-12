Le juge remet en question les tactiques de San Francisco dans les balayages de sans-abri

SAN FRANCISCO (AP) – Un juge du tribunal fédéral a remis en question jeudi les tactiques de San Francisco en matière de nettoyage des campements de sans-abri, suggérant que la ville ne suit pas sa propre politique consistant à offrir des lits d’hébergement aux personnes invitées à quitter un espace public.

La juge magistrate Donna M. Ryu du tribunal de district américain d’Oakland n’a pas rendu de décision sur une demande de demandeurs sans abri visant à obliger la ville à cesser de démanteler les campements jusqu’à ce qu’elle dispose de milliers de lits supplémentaires. Elle a dit qu’elle rendrait une ordonnance écrite sur la demande d’injonction préliminaire.

Les avocats de San Francisco ont déclaré que ses politiques concilient les droits des sans-abri avec la nécessité de maintenir les espaces publics propres et sûrs pour tous. Dans des documents judiciaires, ils ont déclaré que les sans-abri reçoivent de nombreux préavis des nettoyages à venir, reçoivent des offres d’aide et d’hébergement et ne sont invités à quitter un campement qu’après avoir refusé une offre de rester ailleurs.

Mais le juge a souligné les preuves fournies par la Coalition on Homelessness et sept plaignants, contenant des analyses académiques et des témoignages détaillés de nombreux ratissages effectués au cours des trois dernières années qui montrent que les sans-abri ont été privés d’objets personnels et chassés sans nulle part où aller.

“La politique n’est pas le problème”, a déclaré Ryu lors de l’audience virtuelle. “La question est de savoir comment cette politique est exécutée.”

La Coalition on Homelessness a poursuivi San Francisco en septembre, alléguant que la ville nettoie les campements non pas pour connecter les sans-abri aux services et au logement comme elle le prétend, mais en réponse aux plaintes du quartier et pour chasser les résidents sans-abri.

Le procès est parmi plusieurs en cours dans les États occidentaux où le sans-abrisme visible a augmenté au milieu d’une pénurie de lits d’hébergement et de logements abordables.

La coalition de San Francisco a également demandé une injonction préliminaire pour empêcher les employés de la ville de saisir les tentes, les vêtements et autres effets personnels des sans-abri, à moins qu’elle ne suive ses propres politiques d’ensachage et d’étiquetage des articles pour les conserver jusqu’à 90 jours.

Jim Emery, procureur adjoint de la ville de San Francisco, a reconnu que les travailleurs de proximité n’avaient peut-être pas de lits d’hébergement spécifiques disponibles au début d’un nettoyage de campement, mais a déclaré que tous ceux qui le souhaitaient obtiennent un lit à l’intérieur d’ici la fin de la journée.

Mais les déclarations légales soumises par les sans-abri, anciennement sans-abri et leurs défenseurs montrent de nombreux cas où des lits n’ont pas été offerts. Au lieu de cela, des personnes ont été citées et menacées d’arrestation si elles ne quittaient pas la zone et leurs biens ont été saccagés au hasard lors de balayages précipités tôt le matin.

Les deux parties ont reconnu que la ville manquait de milliers de lits d’hébergement et qu’il n’y avait aucun moyen pour les sans-abri de sortir volontairement de la rue et d’aller dans des abris à moins qu’on ne leur en propose un lors d’un nettoyage.

Il y avait 34 lits disponibles vendredi, a déclaré Zal K. Shroff, avocat principal du Comité des avocats pour les droits civils de la région de la baie de San Francisco, l’une des nombreuses organisations juridiques représentant la coalition. On estime à 7 800 le nombre de sans-abri à San Francisco.

Le juge était également sceptique quant à l’explication d’Emery selon laquelle la raison pour laquelle les nettoyeurs de rue de la ville se sont débarrassés d’ordinateurs portables, de prothèses, d’un fauteuil roulant et de vélos de travail – comme les plaignants l’ont juré dans des déclarations légales – était que les articles auraient pu se mêler à des aiguilles utilisées pour s’injecter des drogues.

La politique municipale permet aux nettoyeurs de rue de se débarrasser des ordures, des effets personnels abandonnés et des articles qui présentent un risque pour la santé ou la sécurité.

Le procès est le dernier d’une bataille de plusieurs années entre San Francisco politiquement libéral et les milliers de personnes qui dorment sur les trottoirs et dans les véhicules le long des rues du quartier.

En 2018, la Cour d’appel des États-Unis pour le neuvième circuit a jugé inconstitutionnel de citer ou d’arrêter des personnes pour avoir dormi en public lorsqu’il n’y a pas d’abri disponible.

La semaine dernière, un juge fédéral a émis une injonction d’urgence pour empêcher la ville de Phoenix de procéder à des balayages d’un grand campement de sans-abri du centre-ville, en réponse à une action en justice intentée par l’ACLU de l’Arizona. Les autorités ne peuvent pas imposer d’interdiction de camping à toute personne incapable d’obtenir un lit dans un abri et ne peuvent saisir que des biens illégaux ou menaçants.

L’ACLU du Nouveau-Mexique et d’autres ont poursuivi la ville d’Albuquerque cette semaine, alléguant que les autorités détruisent les campements et criminalisent les gens pour être sans abri.

Janie Har, l’Associated Press