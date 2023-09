Le juge rejette une tentative de libération à la dernière minute du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, lors de son procès

NEW YORK — Un juge a fermé jeudi la porte aux espoirs du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, d’être libre pendant son procès, bien qu’il ait prolongé les heures pendant lesquelles le colporteur de cryptomonnaie peut rencontrer ses avocats dans un palais de justice fédéral.

Lors d’une audience, le juge Lewis A. Kaplan a rejeté une demande des avocats de Bankman-Fried visant à libérer leur client afin qu’il puisse mieux préparer sa défense contre les accusations selon lesquelles il aurait fraudé des investisseurs en cryptomonnaie.

Bankman-Fried, 31 ans, fera face au début de son procès mardi à Manhattan. Il a plaidé non coupable.

Son avocat, Mark Cohen, a déclaré à Kaplan qu’il ne pouvait pas s’entretenir de manière significative avec son client tant que Bankman-Fried était emprisonné au Metropolitan Detention Center de Brooklyn.

Et il a insisté sur le fait qu’il n’y avait aucun risque que Bankman-Fried s’enfuie, ce qui a incité Kaplan à l’interrompre.

« Plus nous approchons du procès, plus je m’interroge à ce sujet », a déclaré Kaplan. « Votre client, s’il est reconnu coupable, pourrait encourir une très longue peine. Si les choses commencent à paraître sombres – peut-être qu’il le ressent maintenant – si cela devait se produire et s’il en avait l’occasion, peut-être que le moment viendrait où il chercherait à fuir.

Kaplan a révoqué la caution de 250 millions de dollars de Bankman-Fried le mois dernier après avoir conclu que Bankman-Fried avait tenté d’influencer des témoins potentiels au procès.

Depuis qu’il a été amené des Bahamas aux États-Unis en décembre dernier, Bankman-Fried a dû rester au domicile de ses parents à Palo Alto, en Californie, avec un accès très limité à l’électronique.

Les procureurs affirment qu’il a intentionnellement trompé les clients et les investisseurs pour s’enrichir et enrichir les autres, tout en jouant un rôle central dans l’effondrement de l’entreprise, qui a coûté plusieurs milliards de dollars, après l’équivalent d’une panique bancaire.

Kaplan a déclaré que Bankman-Fried avait eu suffisamment de temps pour se préparer au procès au cours des plus de sept mois où il avait eu un accès illimité aux preuves fournies par les procureurs et grâce aux mesures « extraordinaires » prises dans la prison fédérale pour lui permettre de travailler sur sa défense.

Et il a déclaré que l’affaire contre lui n’était « en aucun cas unique » dans la mesure où elle présentait des difficultés pour examiner les preuves. Il a souligné que certaines affaires de complot en matière de drogue impliquent des centaines de milliers d’heures d’enregistrements audio et de surveillance, souvent en langues étrangères.

Cependant, le juge a déclaré qu’il voulait faire tout son possible pour répondre aux préoccupations de l’accusé et qu’il ordonnerait donc qu’il soit amené au palais de justice à 7 heures du matin certains jours pour travailler avec ses avocats avant le début du procès plusieurs heures plus tard.

Le procès devrait durer jusqu’à six semaines.