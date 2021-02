La trafiquante sexuelle d’enfants accusée Ghislaine Maxwell a un intérêt «minimal» à garder 20 lignes de témoignages scellées, a déclaré un juge américain, rejetant l’offre de l’ancien associé de Jeffrey Epstein de les empêcher d’être rendues publiques.

La juge de district américaine Loretta Preska a déclaré lundi que les lignes d’une déposition scellée de 2016 ne concernaient que des massages et non des activités sexuelles privées d’adultes consentants, de sorte que le droit du public à savoir l’emportait sur les intérêts de Maxwell en matière de vie privée.

«Il n’y a aucune raison de ne pas ouvrir cette partie du témoignage», A écrit Preska. «Bien que le tribunal reconnaisse l’intérêt de Mme Maxwell à un procès pénal équitable, Mme Maxwell peut faire valoir tous ses points devant le juge qui préside son procès pénal, comme elle l’a déjà fait.

Je vais réessayer ce fil; mon premier était en désordre. Le tribunal de district a rendu deux ordonnances aujourd’hui annulant les efforts de Ghislaine Maxwell pour garder sous scellés des parties de son témoignage de déposition: https://t.co/tcP1ayXejOhttps://t.co/M8ZfOR8nLn – gaucher (@nycsouthpaw) 8 février 2021

Maxwell, 59 ans, a été arrêté en juillet 2020 et accusé de parjure et d’aide à Epstein dans le trafic sexuel de filles mineures. Elle était la confidente et proche associée du défunt financier, qui a en fait plaidé coupable d’être un délinquant sexuel mais s’est échappé avec une gifle au poignet jusqu’à ce qu’il soit de nouveau arrêté en 2019. Les autorités disent qu’Epstein s’est suicidé dans une prison de Manhattan en août 2019. , mais les circonstances de sa mort sont devenues une source de spéculation.

Les dépositions scellées font partie d’une affaire de diffamation impliquant Maxwell et Virginia Roberts Giuffre, l’une des jeunes femmes qui ont accusé Epstein de l’avoir forcée à avoir des relations sexuelles avec le prince Andrew de la famille royale britannique. Epstein a été arrêté en 2019 après que le premier lot de témoignages ait été descellé.

Un témoignage récemment non scellé de l’un des majordomes d’Epstein a peint un portrait accablant de Maxwell comme quelqu’un qui était «Prendre constamment des photos» de mineurs aux seins nus au manoir d’Epstein en Floride avec une caméra high-tech.

Aussi sur rt.com Ghislaine Maxwell a « constamment » pris des PHOTOS de filles aux seins nus dans le manoir de Pedo Epstein, gardé des photos dans l’album

Avant de tenter d’annuler le témoignage, ses avocats ont déposé une requête pour rejeter son acte d’accusation parce que le grand jury n’était pas assez diversifié. Le grand jury de White Plains, New York avait une «sous-représentation systématique des personnes noires et hispaniques», ont-ils soutenu, ce qui violait d’une manière ou d’une autre les droits constitutionnels de Maxwell. Les avocats ont également tenté de faire valoir que l’accord de plaidoyer d’Epstein en 2008 protégeait également Maxwell et ont perdu une motion pour la voir libérée sous caution en raison de conditions de prison « intolérables ».

Les motions font partie du processus de mise en état, le procès proprement dit devant commencer en juillet à Manhattan.

Aussi sur rt.com Une nouvelle biographie de son père monstrueux révèle pourquoi Ghislaine Maxwell ne jettera jamais l’amant mort Jeffrey Epstein aux loups

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!