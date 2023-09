Le juge rejette les efforts de la défense visant à annuler le verdict de culpabilité d’un associé d’Oath Keeper du 6 janvier

WASHINGTON (AP) — Un juge fédéral a confirmé mardi une condamnation pour entrave à l’encontre d’un homme de Virginie qui a été jugé avec des membres du groupe extrémiste Oath Keepers dans l’une des affaires les plus graves intentées lors de l’insurrection du 6 janvier 2021.

Le juge de district américain Amit Mehta a rejeté une tentative de la défense visant à annuler le verdict de culpabilité du jury de Washington contre Thomas Caldwell, un officier du renseignement à la retraite de la marine américaine qui a été reconnu coupable en novembre dernier lors de l’attaque du Capitole américain aux côtés du fondateur des Oath Keepers, Stewart Rhodes.

Mehta a déclaré qu’il y avait suffisamment de preuves pour déclarer Caldwell, de Berryville, en Virginie, coupable d’entrave à une procédure officielle – dans ce cas, la certification par le Congrès de la victoire électorale de Joe Biden en 2020 sur le président Donald Trump – et de falsification de documents ou de procédures.

Le juge a déclaré que même si Caldwell n’est pas entré dans le Capitole, les preuves soutiennent l’argument selon lequel il a aidé les extrémistes qui ont pris d’assaut le bâtiment. Le juge a souligné les propres mots de Caldwell, y compris un message du soir du 6 janvier dans lequel il a écrit : « Alors j’ai attrapé mon drapeau américain et j’ai dit : prenons ce foutu Capitole… J’ai dit : prenons d’assaut l’endroit et pendons les traîtres. »

Caldwell et son avocat, David Fischer, sont apparus à distance lors d’une vidéoconférence pendant que le juge lisait sa décision écrite. Fischer a déclaré plus tard que Caldwell était déçu mais respectait la décision du tribunal.

Caldwell a été initialement accusé de complot séditieux avec Rhodes et d’autres extrémistes d’extrême droite, et il a été décrit par le ministère de la Justice comme un personnage clé dans ce que les procureurs ont qualifié de complot visant à maintenir Trump, un républicain, au pouvoir après sa défaite aux élections de 2020. élection à Biden, un démocrate.

Mais les jurés ont innocenté Caldwell de l’accusation de sédition et de deux autres accusations de complot après un procès de plusieurs mois.

Rhodes a été condamné en mai à 18 ans de prison après que les jurés l’aient reconnu coupable de complot séditieux et d’autres accusations graves. Le juge a retardé la condamnation de Caldwell pendant qu’il examinait la contestation par son avocat du verdict du jury. La condamnation de Caldwell est désormais fixée au 16 novembre.

Les procureurs ont allégué que Caldwell avait aidé à coordonner des équipes de « forces de réaction rapide » stationnées à l’extérieur de la capitale, conçues pour remettre des armes entre les mains des extrémistes si elles étaient nécessaires. Les armes n’ont jamais été déployées et les avocats des Oath Keepers ont déclaré qu’elles n’étaient là qu’à des fins défensives en cas d’attaques de militants de gauche.

Caldwell s’est présenté à la barre des témoins au procès et a minimisé les messages qu’il avait envoyés jusqu’au 6 janvier, dont un évoquant l’idée de faire appel à un bateau pour transporter des « armes lourdes » sur le fleuve Potomac. Caldwell a déclaré qu’il n’avait jamais pris ce sujet au sérieux, le qualifiant d’« écriture créative ».

Fischer, l’avocat de la défense, a souligné que Caldwell était un ancien combattant handicapé qui utilise parfois une canne pour marcher, disant aux jurés qu’il « ne pouvait pas se frayer un chemin pour sortir d’un sac en papier ». Fischer a fait valoir qu’il n’y avait aucun complot visant à attaquer le Capitole ou à empêcher la certification de la victoire de Biden, affirmant que Caldwell n’avait même pas l’intention de se rendre au Capitole avant le discours de Trump sur l’Ellipse, exhortant ses partisans à « se battre comme un enfer » avant l’émeute.

Au total, six Oath Keepers ont été reconnus coupables de complot séditieux, l’accusation la plus grave portée par les procureurs lors de l’attaque du 6 janvier. Plus de 1 100 personnes ont été inculpées de crimes fédéraux découlant des émeutes, et plus de 650 accusés ont plaidé coupable.

Après un autre procès, l’ancien leader des Proud Boys, Enrique Tarrio, et trois autres Proud Boys ont été reconnus coupables de sédition pour ce que les procureurs ont qualifié de complot distinct visant à empêcher le transfert du pouvoir. Tarrio a été condamné ce mois-ci à 22 ans de prison.

___

Richer a rapporté de Boston.

Michael Kunzelman et Alanna Durkin Richer, Associated Press