Le juge rejette les allégations de violations des élections à Detroit

DETROIT (AP) – Un juge a rejeté lundi une action en justice qui contestait le vote par correspondance à Detroit, affirmant qu’un candidat républicain au poste de secrétaire d’État n’avait produit aucune preuve de violation.

«Les plaignants ont levé le drapeau rouge des violations de la loi électorale et de la corruption concernant les procédures de Detroit pour les élections du 8 novembre. La décision de ce tribunal retire ce drapeau », a écrit le juge du comté de Wayne, Tim Kenny.

Kristina Karamo et d’autres ont intenté une action en justice pour tenter de forcer les habitants de Detroit à voter en personne ou à se rendre au bureau du greffier de la ville pour obtenir un bulletin de vote par correspondance.

Ils ont déposé une plainte 13 jours avant les élections de mardi, faisant diverses allégations sur la façon dont Detroit examine les signatures sur les bulletins de vote par correspondance et surveille les boîtes de dépôt. Le procès, entre autres, a également affirmé que la ville utilisait des «tabulateurs à grande vitesse non certifiés» pour compter les votes.

“Malgré les arguments des plaignants pour” faire la lumière dans un endroit sombre “, ils ont échoué de manière spectaculaire”, a déclaré le juge. “Au cours d’une audience de huit heures, aucune preuve de violation de la loi électorale” n’a été révélée.

Kenny a noté que l’administrateur des élections de Detroit, Daniel Baxter, et l’ancien directeur des élections du Michigan, Chris Thomas, ont témoigné de la façon dont la ville s’acquitte de son travail.

Environ 60 000 électeurs de Detroit avaient soumis un bulletin de vote par correspondance jeudi dernier, a déclaré Kenny.

“Bien qu’il soit facile de lancer des accusations de violation de la loi et de corruption, c’est une autre affaire de se présenter et de produire les preuves que notre Constitution et nos lois exigent”, a déclaré le juge.

Ed White, l’Associated Press