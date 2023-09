Le juge rejette les accusations de Mark Dial pour le meurtre d’Eddie Irizarry

Nous ne sommes pas surpris mais restons perpétuellement déçus.

Certains d’entre vous se souviendront de la couverture par BOSSIP de la fusillade mortelle d’Eddie Irizarry par la police à Philadelphie. Irizarry a été abattu par l’ancien policier Mark Dial à la suite d’une brève poursuite en voiture dans une rue étroite de Philadelphie qui s’est terminée lorsque Dial a sauté de sa voiture et a presque immédiatement commencé à tirer sur l’homme de 27 ans alors qu’il était encore au volant de sa voiture. voiture. La police a initialement signalé qu’Irizarry était sorti de la voiture et s’était jeté sur Dial avec un couteau. C’était un mensonge et les images des caméras corporelles et des caméras de rue confirment le mensonge.

Selon Le Philadelphia InquirerDial a été épargné par toute conséquence de sa violente réaction excessive puisque la juge de la Cour municipale Wendy L. Pew (un nom de famille ironique) a rejeté les accusations de meurtre portées contre lui.

Cette décision a suscité une explosion de soutien de la part des proches de Dial et des dizaines de policiers rassemblés dans la salle d’audience pour le soutenir. Ses avocats de la défense, dirigés par Brian McMonagle, ont déclaré que la fusillade était « une tragédie et non un crime » et que les accusations – qui incluaient le meurtre au premier degré – « n’auraient jamais dû être portées ».

Des cochons dans une couverture, fermant les rangs.

Autant dire que la famille d’Irizarry est bouleversée à l’idée que leur bien-aimé soit mort sans raison valable et que personne ne sera tenu pour responsable.

Les proches d’Irizarry étaient indignés ; certains ont éclaté en sanglots dans la salle d’audience après que Pew a rendu sa décision. S’exprimant ensuite devant le palais de justice, sa tante, Zoraida Garcia, a déclaré : « Les policiers peuvent sortir ici et tuer une personne qui ne fait rien et s’en tirer comme un meurtre, car c’est ce dont il s’agissait. »

Le bureau du procureur a fait appel de la décision et une audience sur cet appel devrait avoir lieu avant le mois prochain. Étant donné qu’il ne reste que quelques jours en septembre, les prochaines étapes devraient bientôt être connues. Nous surveillerons de près et publierons des nouvelles importantes dès qu’elles seront disponibles.