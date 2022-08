Le juge rejette les accords de plaidoyer pour un couple dans une affaire d’espionnage sous-marin

“Il y a des trafiquants de drogue de niveau inférieur qui vont en prison pendant bien plus de 36 mois”, a déclaré le juge.

Les procureurs et les avocats de la défense ont fait valoir que les accords convenus étaient équitables. Dans le cas de Mme Toebbe, elle ne pourrait jamais travailler comme enseignante et serait longtemps séparée de ses enfants.

“Ce sera quelqu’un qui vivra le reste de sa vie avec cette lettre écarlate sur elle”, a déclaré Barry P. Beck, avocat de Mme Toebbe.

Les procureurs ont noté que M. Toebbe, qui avait été formé à la fois à la propulsion nucléaire et au traitement de données classifiées, portait l’essentiel de la responsabilité. Mais ils ont ajouté qu’il avait coopéré avec les efforts de la marine pour faire une évaluation des dommages et que les informations qu’il avait transmises étaient classées uniquement comme confidentielles, et non comme secrètes ou top secrètes.

“Sa coopération après le plaidoyer a été substantielle, très substantielle”, a déclaré Jarod J. Douglas, un avocat adjoint des États-Unis. «C’était essentiel pour une évaluation plus large de la conduite de cet accusé que nous n’avons peut-être jamais connue. La marine n’aurait jamais su quelle était sa conduite et quelle était sa portée sans sa coopération.

Mais le juge Groh n’était pas convaincu. Après une pause, elle a lu une déclaration d’impact soumise par le vice-amiral William Houston de la marine qui décrivait les dommages que les Toebbes avaient causés à la flotte sous-marine et à la sécurité nationale.