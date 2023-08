Le juge rejette le recours collectif dans l’incendie de Lytton et suggère une demande modifiée

Un juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique a refusé de certifier un recours collectif lié à l’incendie de forêt qui a détruit le village de Lytton en 2021, mais la décision autorise également une demande modifiée, ce qui pourrait maintenir le procès en vie.

Le chef Jordan Spinks de la bande indienne de Kanaka Bar de la région de Lytton est le seul demandeur restant dans la réclamation après le décès de son compatriote résident de Lytton et demandeur Chris O’Conner.

Spinks soutient que les chemins de fer Canadien National et Canadien Pacifique, ainsi que le procureur général du Canada, Transports Canada et d’autres ont «causé ou contribué» à l’incendie de forêt dévastateur qui a rasé la majeure partie de Lytton et tué deux personnes.

Mais la décision du juge en chef Christopher Hinkson constate que des «lacunes» selon lui rendent «clair et évident» que la poursuite échouera, comme des allégations trop larges ou un manque de clarté sur les dommages spéciaux que les membres du groupe pourraient avoir subis.

Hinkson écrit que bien que la poursuite ne réponde pas aux critères d’un recours collectif, il convient qu’elle peut être réécrite « avec le bénéfice de (ses) raisons » et resoumise.

La réclamation vise à obtenir des dommages-intérêts, alléguant qu’un train de charbon du CP en direction ouest, exploité à l’époque par une équipe du CN, a traversé Lytton quelques instants avant que les flammes n’éclatent près des voies et ne se propagent rapidement dans le village, un jour après qu’il ait déclenché un tout- record canadien de chaleur de 49,6 C.

En refusant de certifier la poursuite, Hinkson a conclu que les allégations de négligence étaient « trop ​​larges » et n’exposaient pas un cas spécifique contre chaque accusé.

« En particulier, je trouve qu’il n’y a pas de faits matériels clairs allégués quant à la façon dont les accusés auraient causé l’incendie de forêt », a déclaré Hinkson dans la décision publiée en ligne jeudi.

Le juge en chef a également statué que les réclamations pour perte étaient ambiguës, écrivant « les mêmes faits matériels généraux sont allégués au nom de tous les membres du groupe malgré le fait qu’ils ont subi des blessures différentes et que certains n’ont subi que des pertes économiques ».

La cause de l’incendie de 2021 reste indéterminée.

Une poursuite distincte, déposée par le village de Lytton et le district régional de Thompson-Nicola, allègue que Transports Canada, le CN et le CP sont accusés d’avoir fait preuve de négligence pour avoir autorisé le voyage en train à travers Lytton pendant le dôme de chaleur de 2021.

La poursuite, demandant des dommages et intérêts généraux et spéciaux, allègue que les chemins de fer n’ont pas assuré la sécurité des systèmes de freinage et des autres équipements de train, que des méthodes raisonnables de prévention des incendies n’ont pas été utilisées et que les équipes n’ont pas surveillé la fumée ou le feu le long des voies.

L’année dernière, le Bureau d’assurance du Canada a estimé les pertes assurées de la destruction de Lytton à 102 millions de dollars.

Le dôme de chaleur de 2021 a été l’un des événements météorologiques les plus extrêmes de l’histoire récente du Canada et a été blâmé pour plus de 600 décès en Colombie-Britannique

