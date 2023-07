Le juge rejette le recours collectif contre Teladoc

Un juge fédéral a rejeté un recours collectif en valeurs mobilières intenté contre une société de soins virtuels Teladoc Health concernant sa fusion de 18,5 milliards de dollars avec la société de soins chroniques Livongo.

La plainte, initialement déposée par l’actionnaire Jeremy Schneider en 2022 au nom des parties qui ont acheté Teladoc partage entre février 2021 et juillet 2022, a allégué que les représentants de la société de soins virtuels avaient trompé les investisseurs en minimisant les défis auxquels elle était confrontée lors de l’intégration de Livongo après l’acquisition de la société de soins chroniques.

La poursuite a également affirmé que les déclarations trompeuses de la société « ont artificiellement gonflé le prix des actions de Teladoc » au cours de ces 17 mois.

Teladoc a déposé une requête en irrecevabilité et, mercredi, la juge de district américaine Denise Cote à New York accordé la motion clôturant le dossier.

Le juge a cité Teladoc Déclaration d’enregistrement S-4 déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis dans le cadre de la fusion Livongo dans le cadre du motif du licenciement.

Dans le dossier déposé auprès de la SEC, la société de soins virtuels a signalé que «la combinaison des activités de Teladoc et de Livongo pourrait être plus difficile, coûteuse ou longue que prévu» et «l’échec de l’intégration réussie des activités et des opérations de Teladoc et de Livongo dans le le délai prévu peut avoir une incidence négative sur les résultats futurs de la société combinée. »

LA GRANDE TENDANCE

Le stock de Teladoc a progressivement augmenté après son acquisition de Livongo, passant d’environ 81 dollars en 2020 à un sommet de 223 dollars en 2021. Il a depuis chuté et se négocie désormais autour de 23 dollars par action.

La société a enregistré une augmentation de ses revenus de 629,2 millions de dollars au premier trimestre de 2023, une augmentation de 11 % par rapport à 565,4 millions de dollars au premier trimestre de 2022. Sa perte nette était de 69,2 millions de dollars, ou 0,42 $ par action, contre 6,7 milliards de dollars, ou une perte de 41,58 $ par action, au premier trimestre 2022.

Les revenus de BetterHelp, la division de santé mentale directe au consommateur du géant des soins virtuels, ont augmenté de 21 % d’une année sur l’autre, tandis que les utilisateurs payants ont augmenté de 22 %. Les revenus du segment des soins intégrés aux entreprises de la société ont également augmenté de 5 %.

En janvier, la société a annoncé des licenciements d’environ 300 employés, soit environ 6% de ses effectifs non cliniciens, dans le cadre d’un plan de restructuration plus large visant à réduire les coûts d’exploitation.

Dans une lettre au personnel, le PDG Jason Gorevic a déclaré que l’entreprise supprimait les rôles rendus superflus par son Fusion 2020 avec Livongo. Il a également déclaré que le géant des soins virtuels se concentrait sur la croissance durable des revenus et la rentabilité.

Teladoc a annoncé aujourd’hui qu’il publierait ses résultats du deuxième trimestre 2023 le 25 juillet.