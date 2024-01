Le juge rejette le procès pour liberté d’expression intenté par des groupes pro-palestiniens contre DeSantis

La décision représente une victoire juridique pour DeSantis et le système universitaire d’État, mais pourrait conduire à une autre bataille judiciaire si les écoles finissaient par imposer des mesures disciplinaires.

« Cette Cour ne fait aucune faute [the students] pour être inquiet du fait que le gouverneur – sans doute l’homme le plus puissant de Floride – ait dénigré à plusieurs reprises [group] membres qualifiés de « terroristes » », a écrit Walker. « Mais cette Cour rejette la suggestion de l’avocat selon laquelle elle devrait conclure… que [student groups have] debout simplement parce que quelqu’un doté d’un grand pouvoir fait des déclarations coercitives.

La bataille juridique en Floride pour savoir si les écoles peuvent expulser un groupe d’étudiants malgré les problèmes de liberté d’expression est emblématique des conflits qui éclatent sur les campus universitaires à travers le pays depuis le début de la guerre en cours entre Israël et le Hamas.

Dans les deux procès, des groupes pro-palestiniens de l’Université de Floride et de l’Université de Floride du Sud ont soutenu que l’ordre de désactivation de l’État, inclus dans une note du chancelier du système universitaire Ray Rodrigues, les pénalisait de manière inconstitutionnelle en violation des lois sur la liberté d’expression et la discrimination de points de vue. En tant que telles, les organisations demandaient à Walker d’annuler l’ordonnance par le biais d’une injonction préliminaire et d’empêcher l’administration DeSantis de démanteler les groupes du SJP.

Walker, cependant, a conclu que les groupes d’étudiants n’étaient pas parvenus à démontrer devant le tribunal que tout membre ou membre potentiel considérait son discours « raisonnablement refroidi – ou pas du tout refroidi – par peur d’être puni. »

Cela est dû au fait que les universités expriment des hésitations quant à la légalité de la dissolution des groupes à la demande de l’État. En cherchant à punir les groupes d’étudiants, les responsables de l’État ont affirmé que, par le biais d’un lien présumé avec une organisation nationale, ils violaient une loi de Floride qui érige en délit le fait de « fournir sciemment un soutien matériel… à une organisation terroriste étrangère désignée ».

“En bref, le dossier démontre que ni la désactivation ni l’enquête criminelle ne sont imminentes”, a écrit Walker. “Au lieu de cela, cette Cour estime qu’aucune mesure n’a été prise en vue de la désactivation en vertu du mémorandum du Chancelier.”

Walker a soutenu dans sa décision que les universités « n’ont pas l’intention de désactiver » les groupes SJP. Mais les avocats de l’Union américaine des libertés civiles, qui représentent les étudiants de l’UF, exhortent l’État à aller plus loin en reconnaissant formellement que l’ordonnance ne sera pas appliquée.

“Les responsables de la Floride sont désormais informés que s’ils tentent d’appliquer l’ordonnance de désactivation, nous serons de retour devant le tribunal pour faire respecter les droits de notre client au titre du premier amendement”, a déclaré Brian Hauss, avocat principal du projet Speech, Privacy, and Technology de l’ACLU. une déclaration. Les responsables du système universitaire et de l’administration DeSantis n’ont pas répondu à une demande de commentaires sur la décision du tribunal.

Les avocats du système universitaire d’État ont fait valoir devant le tribunal que la note de désactivation n’était « pas exécutoire » et « s’apparentait à une lettre ouverte », tout en tentant de préciser qu’aucune école n’avait agi contre les groupes.

Ces arguments ont cependant marqué un volte-face par rapport aux déclarations de DeSantis pendant la campagne électorale :

“Nous les avons désactivés”, a déclaré DeSantis en novembre lors d’un débat présidentiel du GOP. “Nous n’allons pas utiliser l’argent des contribuables pour financer le jihad – pas question.”

Par coïncidence, un juge fédéral dans une affaire sans rapport a également donné mercredi la victoire à DeSantis en rejetant le procès intenté par Disney contre le gouverneur.

Liens vers les décisions : Procès UF; Procès de l’USF; requête en rejet par l’Etat.