Le juge rejette le procès pour injection létale entrante

MONTGOMERY, Ala (AP) – Un juge fédéral a rejeté la demande d’un détenu cherchant à bloquer son exécution prochaine en Alabama en raison de problèmes signalés lors d’une récente injection létale.

Le juge a accédé dimanche à la demande de l’Alabama de rejeter le procès intenté par Kenneth Eugene Smith, convenant que Smith avait attendu trop longtemps pour déposer la contestation. Mais le juge de district américain R. Austin Huffaker Jr. a également averti le commissaire de la prison de l’Alabama de suivre strictement le protocole établi lorsque les autorités tenteront de mettre à mort Smith le mois prochain.

“Les sanctions seront rapides et sérieuses si l’avocat et le commissaire n’honorent pas ou ne respectent pas leurs représentations et stipulations”, a écrit Huffaker.

Smith devrait être exécuté par injection létale le 17 novembre après avoir été reconnu coupable du meurtre pour compte d’Elizabeth Dorlene Sennett, 45 ans.

Les avocats de Smith ont souligné une exécution en juillet, qui, selon un groupe anti-peine de mort, a été bâclée, pour affirmer que le processus d’injection létale de l’Alabama crée un risque de châtiment cruel et inhabituel.

L’exécution de Joe Nathan James Jr., le 28 juillet, a eu lieu plus de trois heures après que la Cour suprême des États-Unis a rejeté une demande de sursis. Les responsables de l’État ont par la suite reconnu que l’exécution avait été retardée en raison de difficultés à installer une ligne intraveineuse, mais n’ont pas précisé combien de temps cela avait pris.

Un médecin qui a assisté à une autopsie privée payée par un groupe anti-peine de mort a déclaré qu’il semblait que les autorités auraient tenté d’effectuer une “coupe”, une procédure dans laquelle la peau est ouverte pour permettre une recherche visuelle d’une veine.

Huffaker a noté que le commissaire aux services correctionnels John Hamm “déclare dans son mémoire et lors de sa plaidoirie que l’ADOC n’a pas utilisé de procédure de réduction ou de sédation intramusculaire lors de l’exécution de James et nie toute intention actuelle d’utiliser une telle procédure à l’avenir”.

Huffaker a jugé que Smith avait raté le délai pour contester le processus d’injection létale de l’Alabama.

Smith a raté la date limite de 2018 pour demander l’exécution par hypoxie azotée, une méthode d’exécution que l’Alabama a autorisée mais n’a pas développé de processus à utiliser. Les avocats de Smith ont fait valoir que l’État avait violé ses droits à une procédure régulière en ne lui fournissant pas les informations nécessaires pour faire une renonciation consciente et volontaire à son droit d’élection à l’hypoxie azotée en 2018.

Ses avocats soutiennent que Smith ne savait pas que l’hypoxie azotée “ne serait pas mise en œuvre avant des années, voire jamais”. Huffaker a déclaré que cette plainte ne pouvait pas non plus surmonter un “obstacle clair de prescription”.

Les procureurs ont déclaré que Smith était l’un des deux hommes payés 1 000 $ pour tuer Sennett au nom de son mari, le révérend Charles Sennett, qui était profondément endetté et voulait percevoir une assurance. Smith a soutenu que c’était l’autre homme qui avait tué Sennett, selon des documents judiciaires.

Smith a été initialement condamné en 1989 et un jury a voté 10 contre 2 pour recommander une peine de mort, qu’un juge a imposée. Sa condamnation a été annulée en appel en 1992.

Il a été rejugé et condamné à nouveau en 1996. Cette fois, le jury a recommandé une peine d’emprisonnement à perpétuité par un vote de 11 contre 1, mais un juge a annulé la recommandation du jury et a condamné à mort Smith. L’Alabama n’autorise plus un juge à annuler la recommandation d’un jury.

The Associated Press