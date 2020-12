Les républicains de Géorgie, y compris les campagnes des Sénateurs Kelly Loeffler et David Perdue, ont intenté un procès jeudi pour que les responsables électoraux retirent du scrutin les votes des nouveaux résidents de Géorgie qui ont participé au second tour des élections pour les deux sièges du Sénat américain.

Un juge fédéral a rejeté vendredi soir leur cas.

Et comme cette action en justice pour la résidence des électeurs a été entendue et rejetée, une autre poursuite a été déposée vendredi contre l’État concernant la conduite du scrutin très médiatisé, a déclaré l’éminent avocat démocrate Marc Elias. Elias a suivi les litiges entourant les élections de 2020.

Le nouveau procès demande au tribunal d’ordonner à la Géorgie de cesser d’utiliser dans le second tour tout équipement de vote électronique fabriqué par Dominion Voting Systems. Il indique également que les fonctionnaires électoraux traitent les bulletins de vote par correspondance par correspondance de manière inappropriée et illégale.

L’avocat d’Atlanta Lin Wood a déposé cette plainte. Il a été impliqué dans des poursuites similaires en Géorgie et dans tout le pays, contestant les résultats de l’élection présidentielle au cours de laquelle le démocrate Joe Biden a battu le républicain sortant Donald Trump.

Les machines du Dominion ont été la cible de beaucoup de colère de la part des partisans de Trump, alléguant, sans preuve, qu’elles ont été truquées en faveur de Biden. Les poursuites antérieures alléguant des problèmes avec les machines de Dominion ont été rejetées.

Loeffler et Perdue défendent leurs sièges face aux challengers démocrates Raphael Warnock et Jon Ossoff. Les sondages indiquent que les courses sont proches. Si les démocrates gagnent, ils arracheront le contrôle du Sénat aux républicains.

Tous les procès du président: Cliquez ici pour un guide sur l’état des défis des résultats électoraux de la campagne Trump dans huit États.

Le procès en résidence électorale de jeudi

Dans le procès de résidence des électeurs déposé jeudi, les plaignants pensent que certains nouveaux résidents de Géorgie « se sont précipités en Géorgie pour s’inscrire pour voter », spécifiquement pour voter au second tour des élections en Géorgie, a déclaré l’avocat George Meros de Tallahassee, en Floride, lors d’une audience vendredi après-midi. Les électeurs ne devraient pas être autorisés à voter dans le même cycle électoral pour les sénateurs de deux États, a déclaré Meros au juge.

Il a soutenu que c’était illégal en vertu de la loi fédérale sur les droits de vote et injuste pour les autres électeurs géorgiens.

Le procès cite des déclarations faites en novembre sur Twitter et sur CNN dans lesquelles des commentateurs ont déclaré que les gens devraient rapidement se rendre en Géorgie pour voter au second tour.

Le secrétaire d’État Brad Raffensperger, dont le bureau est en charge des élections, a déclaré précédemment que son bureau enquêtait sur la question de savoir si plusieurs groupes amenaient des personnes en Géorgie pour voter frauduleusement.

L’inscription des électeurs a rouvert après l’élection générale du 3 novembre et s’est terminée le 7 décembre pour le tour de scrutin. Les résidents qui n’étaient pas inscrits pour voter en Géorgie au scrutin du 3 novembre – alors qu’aucun des quatre candidats au Sénat n’a obtenu la majorité – ont été autorisés à s’inscrire pour voter au second tour des élections. Le vote anticipé et le vote des absents sont en cours et le scrutin se termine le 5 janvier.

L’Atlanta Journal-Constitution a rapporté cette semaine que près de 76000 personnes se sont inscrites pour voter du 4 novembre au 7 décembre.

La poursuite en résidence a été déposée contre Raffensperger, le State Election Board, le Glynn Glynn County Board of Elections et le Chatham County Board of Elections. Les plaignants sont le Parti républicain de Géorgie, le Comité sénatorial national républicain (qui travaille pour élire Loeffler et Perdue), les campagnes Loeffler et Perdue, et trois électeurs géorgiens.

Les plaignants ont déclaré dans les documents qu’ils avaient trouvé huit électeurs nouvellement inscrits dans le comté de Glynn qui ont voté dans un autre État, puis se sont inscrits pour voter en Géorgie et ont voté tôt, et 19 autres électeurs nouvellement inscrits dans le comté de Chatham.

« Les bulletins de vote émis par ces inscrits – qui ont déjà voté pour un candidat au poste de sénateur américain d’un autre État – lors du second tour en Géorgie de 2021 seront illégaux », indique le procès.

Plus de drame sur l’inscription des électeurs:Raffensperger fustige les sénateurs du GOP pour avoir exigé une liste électorale qu’ils ont déjà

Meros a demandé à la juge de district américaine Lisa Godbey Wood de dire aux responsables électoraux de séparer les bulletins de vote des électeurs nouvellement inscrits des autres États qui avaient précédemment voté lors du scrutin de novembre, et d’annuler les bulletins de vote en personne de ces électeurs. Ensuite, chaque électeur pourrait être examiné pour voir si son bulletin de vote sera compté.

Le juge Wood était sceptique quant à l’affaire et l’a finalement rejetée vendredi soir.

Elle a dit qu’il n’y avait aucun moyen de savoir si ces électeurs ont rempli la partie du Sénat des bulletins de vote dans leurs anciens États. Dans des décisions antérieures, les cours d’appel ont déclaré que les juges ne devraient pas changer les règles d’une élection pendant qu’elle est en cours, car cela crée de la confusion et des possibilités d’erreurs parmi les travailleurs électoraux et les électeurs.

En outre, le processus de retrait des bulletins de vote pour examiner un électeur pourrait empêcher certains électeurs de voter, a déclaré le juge Wood. Les électeurs n’auraient aucune obligation de répondre aux questions et il serait difficile sur le plan logistique de faire ce que veulent les plaignants.

Elle a également déclaré que les plaignants n’avaient pas la capacité juridique de poursuivre.

Le juge Wood a été nommé à la magistrature fédérale par le président républicain George. W. Bush en 2007.

Nouveau procès contre la machine électorale

La nouvelle machine à voter de l’avocat Lin Wood et le procès contre le vote par correspondance ont été déposés vendredi soir devant le tribunal de district américain, a déclaré l’avocat démocrate Elias sur Twitter.

Elias a publié une copie du litige sur son site Web; le réseau USA Today n’a pas été immédiatement en mesure de trouver l’affaire sur Pacer, la base de données électronique en ligne des archives judiciaires du système judiciaire fédéral. La partie publique de Pacer n’est pas toujours mise à jour immédiatement, car les avocats déposent des poursuites et d’autres documents judiciaires.

Le procès de Lin Wood affirme:

Les machines à voter sont viciées et les résultats qu’elles génèrent ne sont pas fiables. Dominion Voting Systems affirme sur son site Web que de telles affirmations concernant ses machines sont fausses.

Les responsables électoraux utilisent une nouvelle procédure (qui implique trois employés au lieu d’un seul) pour vérifier les signatures sur les bulletins de vote par la poste. La poursuite allègue que cela signifie que moins de bulletins seront rejetés.

Il devrait être interdit aux bureaux électoraux d’utiliser des boîtes de dépôt pour recueillir les bulletins de vote des absents par la poste, affirmant que cela offre la possibilité de rendre des votes frauduleux.

Les responsables électoraux ne devraient pas être autorisés à commencer à scanner les bulletins de vote par correspondance huit jours avant le jour du scrutin du 5 janvier au lieu d’attendre le jour du scrutin, comme le prescrit la loi géorgienne. Il indique que le Conseil des élections de l’État a adopté la date de décompte antérieure comme règle d’urgence en mai.

Cas similaire:Un juge rejette le procès en Géorgie alléguant une mauvaise gestion des bulletins de vote par correspondance

Jeudi, un autre juge fédéral a rejeté une action en justice qui affirmait qu’il y avait des problèmes avec la vérification des signatures des électeurs sur les bulletins de vote par correspondance et qui déclarait que l’utilisation des urnes était contraire à la loi de l’État.

En raison de la pandémie de COVID-19, beaucoup plus d’électeurs que d’habitude ont voté par correspondance à travers le pays pour éviter d’entrer en contact avec des étrangers qui pourraient être infectés. Certains bureaux électoraux d’État commencent à comptabiliser ces votes avant le jour du scrutin en raison de la taille de cette tâche et du temps qu’elle nécessite.

Les résultats définitifs des élections peuvent être retardés au-delà de la nuit des élections lorsqu’il y a un grand nombre de bulletins de vote postaux à retirer de leur enveloppe pour être scannés et compilés.

Vendredi, 1,12 million d’électeurs avaient jusqu’à présent voté pour le second tour des élections en Géorgie: près de 642 000 en personne et plus de 481 000 par courrier, selon les données compilées par le US Elections Project.