Le juge rejette le procès de Disney contre le gouverneur de Floride Ron DeSantis et ses alliés

Un juge américain a rejeté le procès intenté par Disney contre le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, et ses alliés politiques, y compris le conseil d’administration qu’il a nommé pour superviser la propriété de Disney en Floride.

La décision du juge est une victoire dans la bataille juridique croissante du gouverneur avec le géant du divertissement.

Le procès, qui a été déposé par Walt Disney Parks and Resorts a accusé en avril DeSantis d’avoir utilisé son pouvoir politique comme une arme pour punir l’entreprise pour avoir exercé son droit à la liberté d’expression.

Cependant, mercredi, un juge fédéral de Floride a statué que Disney n’avait pas qualité pour poursuivre DeSantis et que les réclamations de la société contre le conseil de surveillance du gouverneur étaient rejetées sur le fond.

Le juge a déterminé que Disney n’avait «allégué aucune mesure spécifique prise (ou prise par le nouveau conseil d’administration) en raison du contrôle présumé du gouverneur».

Dans une déclaration à CNN, un porte-parole de Disney a déclaré que la société n’était pas découragée par la décision et prévoyait de « faire avancer » son dossier.

“Il s’agit d’une affaire importante avec de graves implications pour l’État de droit, et elle ne s’arrêtera pas là”, a déclaré le porte-parole. « Si rien n’est contesté, cela créerait un dangereux précédent et permettrait aux États d’utiliser leurs pouvoirs officiels comme une arme pour punir l’expression de points de vue politiques avec lesquels ils ne sont pas d’accord. Nous sommes déterminés à faire avancer notre cause.

Le procès désormais rejeté, déposé par Disney après DeSantis signé une facture qui lui a donné un nouveau pouvoir sur le district de 47 milles carrés qui comprend Walt Disney World Resort, n’était qu’un coup dans le lutte juridique et politique en cours entre Disney et DeSantis.





Disney détenait auparavant le contrôle municipal sur la zone entourant ses parcs à thème, mais l’a perdu après l’adoption du projet de loi de DeSantis, créant le district de surveillance du tourisme du centre de la Floride, qui est désormais supervisé par cinq personnes triées sur le volet par le gouverneur.

Le le conseil d’administration a menacé pour augmenter les impôts, augmenter les tarifs des services publics et développer les terrains autour des parcs à thème du géant du divertissement en Floride centrale.

Le conflit entre Disney et le gouverneur républicain de Floride a commencé il y a près de deux ans après que Disney s’est prononcé contre un projet de loi défendu par DeSantis qui interdisait certains enseignements sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre dans les salles de classe de Floride. Bob Chapek, alors PDG de Disney, a qualifié le projet de loi, surnommé par les critiques de « Ne dites pas gay », de « défi à droits de l’homme basiques.»

Dans le procès d’avril, Disney a accusé DeSantis et le conseil de surveillance de punir l’entreprise pour s’être prononcé contre le projet de loi de DeSantis.

Dans une déclaration à CNN, le secrétaire de presse de DeSantis, Jeremy Redfern, a déclaré que le bureau du gouverneur n’était pas surpris par le rejet du procès de Disney.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, fait un arrêt de campagne à LaBelle Winery le mercredi 17 janvier 2024 à Derry, NH.

“L’époque où Disney contrôlait son propre gouvernement et était placé au-dessus des lois est révolue depuis longtemps”, a déclaré Redfern. «La décision du tribunal fédéral a clairement montré que le gouverneur DeSantis avait raison : Disney n’est encore qu’une entreprise parmi tant d’autres dans l’État, et elle n’a pas droit à son propre gouvernement spécial. En bref, comme prévu depuis longtemps, affaire classée.

Le licenciement du juge n’a cependant pas mis fin aux litiges juridiques entre DeSantis et Disney : Disney peut faire appel du licenciement d’aujourd’hui, et en mai, le tribunal soutenu par DeSantis le conseil de surveillance poursuivi en justice Disney devant le tribunal d’État.