Le juge rejette le procès de Disney contre DeSantis concernant un district fiscal spécial

“Cette décision met enfin fin aux vaines tentatives de Disney de contrôler son propre gouvernement spécial et de bénéficier d’avantages non disponibles aux autres entreprises dans tout l’État”, a déclaré le porte-parole de DeSantis, Jeremy Redfern, dans un communiqué.

“Il s’agit d’une affaire importante avec de graves implications pour l’État de droit, et elle ne s’arrêtera pas là”, indique le communiqué. « Si rien n’est contesté, cela créerait un dangereux précédent et permettrait aux États d’utiliser leurs pouvoirs officiels comme une arme pour punir l’expression de points de vue politiques avec lesquels ils ne sont pas d’accord. »

Mais les avocats de Disney ont fait valoir que DeSantis le punissait pour avoir exercé les droits du premier amendement pour critiquer le gouvernement et avoir utilisé une « campagne incessante pour militariser le pouvoir gouvernemental » et étouffer la liberté d’expression.

Un groupe d’anciens gouverneurs pour la plupart républicains et d’autres hauts responsables de l’État de tout le pays ont déposé un mémoire d’amicus de soutien et ont comparé les actions de DeSantis contre l’entreprise à la façon dont les dirigeants chinois et russes gèrent les critiques.

“[We] comprendre, comme l’ont fait les Fondateurs, que les débats sur les politiques publiques doivent être accueillis favorablement et non craints ; un débat animé est l’élément vital d’un processus démocratique sain », déclare le mémoire d’amicus. “Le rôle propre d’un gouverneur face à une telle dissidence est de s’y engager, et non de la réprimer ou de la punir par l’exercice du pouvoir gouvernemental.”