Le juge rejette le procès concernant le massacre de la course de Tulsa en 1921 – NBC Los Angeles

Un juge de l’Oklahoma a rejeté une action en justice demandant des réparations pour le massacre de la course de Tulsa en 1921, anéantissant un effort pour obtenir une certaine mesure de justice légale par les survivants du déchaînement raciste meurtrier.

La juge Caroline Wall a rejeté vendredi avec préjudice le procès visant à forcer la ville et d’autres à récompenser la destruction du quartier noir autrefois florissant connu sous le nom de Greenwood.

L’ordonnance intervient dans une affaire par trois survivants de l’attaque, qui ont tous maintenant plus de 100 ans et poursuivis en justice en 2020 dans l’espoir de voir ce que leur avocat a appelé « la justice de leur vivant ».

Les porte-parole de la ville de Tulsa et un avocat des survivants – Lessie Benningfield Randle, Viola Fletcher et Hughes Van Ellis – n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires dimanche.

Wall, un tribunal de district du comté de Tulsa, a écrit dans une brève ordonnance qu’elle jetait l’affaire sur la base des arguments de la ville, de la chambre de commerce régionale et d’autres agences gouvernementales nationales et locales. Elle s’était prononcée contre les requêtes en rejet des accusés et avait autorisé l’affaire à se poursuivre l’année dernière.

Les élections judiciaires locales en Oklahoma sont techniquement non partisanes, mais Wall s’est décrite comme une «conservatrice constitutionnelle» dans les questionnaires de campagne précédents.

Le procès a été intenté en vertu de la loi sur les nuisances publiques de l’Oklahoma, affirmant que les actions de la foule blanche qui a tué des centaines de résidents noirs et détruit ce qui avait été le quartier des affaires noir le plus prospère du pays continuent d’affecter la ville aujourd’hui.

Il a soutenu que la longue histoire de division et de tension raciales de Tulsa découlait du massacre, au cours duquel une foule blanche en colère est descendue sur une zone de 35 pâtés de maisons, la pillant, la tuant et la brûlant. Outre les personnes tuées, des milliers d’autres se sont retrouvées sans abri et vivent dans un camp d’internement construit à la hâte.

La ville et les compagnies d’assurance n’ont jamais indemnisé les victimes pour leurs pertes, et le massacre a finalement entraîné des disparités raciales et économiques qui existent encore aujourd’hui, a fait valoir le procès. Il a demandé une comptabilité détaillée des biens et des richesses perdus ou volés lors du massacre, la construction d’un hôpital dans le nord de Tulsa et la création d’un fonds d’indemnisation des victimes, entre autres.

Un avocat de la Chambre de commerce a précédemment déclaré que le massacre était horrible, mais que la nuisance qu’il a causée n’était pas continue.

Fletcher, qui a 109 ans et la survivante la plus âgée, devrait publier le mois prochain un mémoire sur la vie qu’elle a vécue à l’ombre du massacre.

En 2019, le procureur général de l’Oklahoma a utilisé la loi sur les nuisances publiques pour forcer le fabricant de médicaments opioïdes Johnson & Johnson à payer à l’État 465 millions de dollars de dommages et intérêts. La Cour suprême de l’Oklahoma a annulé cette décision deux ans plus tard.

Bleiberg a rapporté de Dallas et l’écrivain Michael Biesecker a contribué aux reportages de Washington.