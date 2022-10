Le juge rejette l’appel du GOP pour les vérifications de signature sur les bulletins de vote par correspondance

RALEIGH, Caroline du Nord (AP) – Le Conseil des élections de l’État de Caroline du Nord a ordonné lundi aux responsables électoraux du comté de ne pas s’engager dans la correspondance des signatures lors de l’examen des enveloppes de vote par correspondance cet automne après qu’un juge a rejeté l’appel du GOP d’une décision du conseil d’État interdisant la pratique.

Selon une directive envoyée aux directeurs des élections du comté par le conseiller juridique du conseil, Paul Cox, la décision du juge maintient le statu quo décrit dans la loi de l’État, qui exige que tous les électeurs absents remplissent leur bulletin de vote en présence de deux témoins ou d’un notaire. Les formulaires de demande de vote par correspondance en Caroline du Nord doivent également inclure une date de naissance et soit un numéro de permis de conduire, soit les quatre derniers chiffres du numéro de sécurité sociale de l’électeur.

Le Parti républicain de Caroline du Nord avait déposé des requêtes devant la Cour supérieure du comté de Wake la semaine dernière, demandant au tribunal d’empêcher le conseil d’État d’appliquer sa décision déclaratoire qui empêchait les responsables électoraux du comté de comparer les signatures sur les formulaires de demande de vote par correspondance et les enveloppes de retour avec les signatures incluses dans dossiers d’inscription des électeurs.

Le juge de la Cour supérieure, Stephan Futrell, a statué sur le banc lundi après-midi, rejetant la requête du parti pour une ordonnance d’interdiction temporaire et empêchant l’utilisation de la correspondance des signatures lors des élections générales de 2022, a déclaré le porte-parole du conseil d’État, Pat Gannon.

“En vertu de la loi de l’État, l’identité de l’électeur absent est confirmée par les informations personnelles confidentielles fournies par l’électeur lors de la demande de vote, l’attestation de l’électeur sur l’enveloppe du bulletin de vote et l’attestation de deux témoins ou d’un notaire que l’électeur a voté le bulletin de vote”, a écrit Cox. dans une directive obtenue par l’Associated Press.

La majorité démocrate du conseil d’administration en juillet avait rejeté une proposition initiale d’appariement des signatures présentée par les républicains, craignant qu’elle ne crée un accès inégal au vote et permette aux préjugés partisans de contaminer le processus électoral.

Les républicains, pour leur part, soutiennent que la vérification des signatures est un autre élément nécessaire de la transparence électorale. En plus de faire pression pour son adoption, ils combattent également les restrictions proposées par le conseil d’État sur les observateurs de sondages nommés par les partis.

“Lorsque nous avons ces signatures dans nos dossiers, il est ridicule de ne pas pouvoir les utiliser”, a déclaré le président du GOP de Caroline du Nord, Michael Whatley. “Il s’agit d’un outil de bon sens, et je pense qu’il est inexplicable que le conseil ait ordonné non seulement aux conseils de ne pas l’utiliser, mais qu’ils ne peuvent pas l’utiliser.”

Hannah Schoenbaum est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez-la sur Twitter @H_Schoenbaum.

Hannah Schoenbaum, Associated Press