Un juge du comté de Los Angeles a pris la rare décision de rejeter vendredi un accord de plaidoyer négocié qui aurait permis à un adjoint du shérif d’éviter une peine de prison pour des accusations d’agression découlant de la mort par balle en 2021 d’un homme suicidaire devant la maison de sa famille à l’est de Los Angeles.

Le juge Michael Pastor a refusé d’accepter l’accord – qui aurait vu le député Remin Pineda bénéficier d’une probation et renoncer à son droit d’être policier en Californie – après avoir entendu les appels émotionnels de la famille de David Ordaz Jr., 34 ans, qui était abattu par quatre députés alors qu’il tenait un couteau et demandait à la police de le tuer en mars 2021.

«Je suis furieux que notre système permette à Pineda de se promener comme si de rien n’était. Et David ? » a demandé sa sœur aînée, Hilda Pedroza, lors d’une série de déclarations de victimes en larmes prononcées vendredi devant le tribunal. « David ne marche pas comme il le fait. Si la situation était inversée, David serait mis en prison dans une seconde.

Pineda a été accusé d’agression avec une arme à feu et d’agression sous couvert d’autorité l’année dernière. Les procureurs ont déterminé qu’ils n’avaient pas suffisamment de preuves pour inculper deux autres députés qui avaient tiré sur Ordaz Jr., et ont déclaré qu’un troisième avait agi en état de légitime défense. Mais le recours à la force par Pineda était excessif, selon le district adjoint du comté de Los Angeles. Atty. Guy Shirley, qui a déclaré que l’adjoint avait continué à tirer même après qu’Ordaz Jr. était au sol et avait tiré au moins une balle après avoir laissé tomber le couteau.

Steven Alvarado, un avocat représentant Pineda, a refusé de commenter après l’audience. Le département du shérif n’a pas répondu à une demande de commentaires sur le statut des autres adjoints impliqués dans la mort d’Ordaz Jr.. Pineda doit revenir devant le tribunal en décembre.

« Nous continuons de croire que les accusations sont étayées par les preuves et sommes prêts à aller de l’avant avec une audience préliminaire et un procès », a déclaré Venusse Navid, porte-parole du bureau du procureur. « Au-delà de cela, il serait inapproprié de commenter car l’affaire est en cours de litige. »

Pedroza a déclaré que le bureau du procureur n’avait pas consulté la famille avant de parvenir à un accord avec Pineda et ne l’avait informée des conditions qu’il y a deux semaines. La plupart des membres de sa famille pensaient que l’audience de vendredi était une formalité, mais ils voulaient s’assurer qu’un juge et des procureurs entendent leur douleur.

«Je pensais que ça ne ferait aucune différence. Il est inutile. Ils ont déjà pris leur décision », a déclaré Pedroza devant le palais de justice. «J’ai été vraiment choqué. Je ne pensais pas que cela serait possible. Les premiers mots qui sont sortis de ma bouche ont été : « Dieu merci ! Dieu merci!’ »

Après la décision du pasteur, près de deux douzaines de proches d’Ordaz Jr. ont pu être vus pleurer et s’étreindre dans un couloir du troisième étage du palais de justice du centre-ville, beaucoup d’entre eux portant des épinglettes arborant le visage d’Ordaz Jr..

Pineda était l’un des nombreux députés qui ont répondu à un appel à l’aide en 2021 après qu’Ordaz Jr. s’est armé d’une lame et a dit à sa sœur qu’il était suicidaire au domicile de sa famille en mars 2021.

Lorsque les policiers ont confronté Ordaz Jr., il tenait un couteau de cuisine de 12 pouces et a dit aux policiers qu’il voulait qu’ils lui tirent dessus, selon les images de la caméra corporelle prises sur les lieux.

« Ce n’est pas ce que nous voulons faire, mec », a déclaré Pineda, selon les archives judiciaires.

Ordaz Jr. se tenait à environ 3 mètres des députés, qui ont répété à plusieurs reprises qu’ils ne voulaient pas le blesser et lui ont ordonné de laisser tomber le couteau, selon la vidéo. Alors que sa famille le suppliait de lâcher l’arme, Ordaz Jr. a demandé aux députés de convoquer un hélicoptère et un hélicoptère pour les informations, selon les images.

Finalement, les députés ont tiré des balles de pouf pour tenter de le maîtriser. Lorsqu’Ordaz Jr. fit plusieurs pas en avant, ils tirèrent avec leurs armes de service, le tuant d’un barrage d’au moins une douzaine de balles. Les tirs se sont poursuivis alors qu’Ordaz Jr. s’effondrait et que ses proches criaient, selon la vidéo.

Pineda a continué à tirer après que les autres députés ont arrêté de tirer, alors même qu’Ordaz Jr. « continuait à s’allonger sur le sol sur le côté droit de son corps », selon une note de 13 pages expliquant les décisions du bureau du procureur de classer l’affaire.

Un autre adjoint lui a dit d’arrêter, mais Pineda a tiré une autre balle alors même qu’Ordaz Jr. était au sol, désarmé. Shirley a déclaré que Pineda avait tiré huit fois au total.

Ordaz Jr. a laissé derrière lui trois enfants. Sa compagne, Jasmine Moreno, a déclaré vendredi qu’il souffrait d’anxiété et de dépression au moment de la fusillade. L’une de ses sœurs a déclaré aux répartiteurs du 911 qu’elle craignait également qu’il ait consommé de la méthamphétamine le jour de la fusillade. Une autopsie a révélé plusieurs types de stupéfiants dans son sang, selon les archives.

Le père de la victime, David Ordaz, a déclaré que l’incident avait détruit sa famille et l’avait rendu incapable de faire confiance aux forces de l’ordre.

« Si je dois appeler à nouveau la police, à quoi dois-je m’attendre… qu’elle vienne m’aider ou qu’elle vienne me tuer, moi ou ma famille ? » a-t-il demandé par l’intermédiaire d’un interprète espagnol.

Pedroza a déclaré qu’elle pensait que son frère serait encore en vie aujourd’hui si elle n’avait pas appelé le département du shérif.

« Je sais que mon erreur a été d’appeler le poste de shérif local et ce sera quelque chose avec lequel je devrai vivre pour le reste de ma vie. Ce sera mon tourment », dit-elle. «J’ai peur d’être dehors dans le monde. J’ai peur de conduire et d’être arrêté par les députés. J’ai peur de marcher sur le trottoir où David a été tué. Mon coeur est brisé. J’ai l’impression de ne pas appartenir à ce monde. J’y ai perdu ma place.