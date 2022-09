Le juge rejette la tentative du chef des Oath Keepers de retarder le procès du 6 janvier

Le procès très médiatisé pour complot séditieux du chef du groupe extrémiste d’extrême droite Oath Keepers débutera ce mois-ci après qu’un juge a rejeté mercredi une offre de dernière minute de Stewart Rhodes pour remplacer ses avocats et retarder son affaire.

Rhodes a déclaré dans des documents judiciaires cette semaine qu’il y avait eu une “rupture” de communication entre lui et ses deux avocats, qui, selon lui, ne le défendaient pas avec assez de force dans l’affaire de l’émeute du Capitole. Le nouvel avocat de Rhodes a fait valoir que le fondateur de Oath Keepers n’avait pas eu suffisamment de temps pour se préparer adéquatement au procès et a exhorté le juge à retarder son procès d’au moins 90 jours.

Mais le juge manifestement irrité a qualifié l’affirmation selon laquelle Rhodes se voit refuser un procès équitable de “tout simplement fausse”.

Le juge de district américain Amit Mehta a déclaré que la suggestion de Rhodes selon laquelle ses avocats ne fournissaient pas un avocat efficace semble être “un non-sens complet et absolu” et a demandé pourquoi les inquiétudes concernant ses avocats faisaient surface pour la première fois quelques semaines avant le procès.

“L’idée que vous allez créer le genre de ravages que vous allez faire – et ravages est le seul mot approprié auquel je puisse penser – en déplaçant le procès de M. Rhodes, ne se produira pas”, a déclaré Mehta à Edward Tarpley Jr., que Rhodes voulait comme son nouvel avocat.

Mehta a déclaré que Tarpley était libre de rejoindre les deux autres avocats de Rhodes – James Lee Bright et Phillip Linder – au procès, mais Mehta n’allait pas les retirer de l’affaire.

L’affaire contre Rhodes et quatre coaccusés à partir du 27 septembre devant un tribunal fédéral sera l’affaire la plus grave à être jugée jusqu’à présent dans l’émeute du 6 janvier 2021, qui a retardé la certification de la victoire du président de Joe Biden en 2020 sur Donald. Atout.

Ce sera également un test majeur pour le ministère de la Justice, qui a porté des accusations rarement utilisées et difficiles à prouver de complot séditieux contre les membres de Oath Keepers et ceux d’un autre groupe extrémiste d’extrême droite, les Proud Boys.

Les autorités disent que Rhodes était le meneur du complot des Oath Keepers pour arrêter violemment le transfert de pouvoir. À l’approche du 6 janvier, les autorités affirment que les Oath Keepers ont recruté des membres, acheté des armes et mis en place une “force de réaction rapide” avec des armes en attente à l’extérieur de la capitale dans le but de maintenir le président Donald Trump au pouvoir.

Le 6 janvier, les procureurs ont déclaré que les Gardiens du serment ont formé deux équipes, ou “piles”, qui sont entrées dans le Capitole. Rhodes n’est pas accusé d’être entré à l’intérieur du bâtiment, mais a été vu rassemblé devant le Capitole avec plusieurs membres après eux, selon les autorités.

Rhodes a déclaré qu’il n’était pas prévu de prendre d’assaut le Capitole et que les membres qui sont entrés dans le bâtiment sont devenus des voyous. Ses avocats ont fait valoir qu’il pensait que Trump invoquerait la loi sur l’insurrection et appellerait les gardiens du serment à soutenir sa tentative de rester au pouvoir. Lorsque Trump n’a pas fait cela, Rhodes n’a pris aucune mesure, ont déclaré ses avocats.

Trois membres des Oath Keepers ont déjà plaidé coupables de complot séditieux, coopèrent avec les enquêteurs et pourraient témoigner contre Rhodes lors du procès.

Rhodes a affirmé que ses avocats, Bright et Linder, ne répondaient pas suffisamment à ses appels ou ne lui rendaient pas suffisamment visite et n’avaient pas déposé les documents juridiques qu’ils avaient promis. La défense a également fait valoir que sa cause serait affectée par l’arrestation ce mois-ci de l’avocate générale des Oath Keepers – Kellye SoRelle – que la défense s’attendait à appeler à la barre.

Bright a nié ne pas avoir répondu aux appels de Rhodes ou ne pas avoir discuté de la stratégie de défense avec lui. Il a qualifié certaines des nouvelles requêtes que Rhodes veut déposer de “frivoles”.

Alanna Durkin Richer, Associated Press