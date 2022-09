Le juge rejette la tentative de Lindsey Graham d’annuler l’assignation à comparaître pour l’enquête électorale de Trump GA

Un juge fédéral a rejeté jeudi les derniers efforts du sénateur Lindsey Graham pour annuler complètement une citation à comparaître pour son témoignage devant un grand jury spécial en Géorgie dans le cadre de son enquête sur une éventuelle ingérence électorale criminelle de l’ancien président Donald Trump et de ses alliés en 2020.

Mais le juge a également limité la portée de l’assignation à comparaître en ordonnant que Graham, un républicain de Caroline du Sud et proche allié de Trump, ne puisse pas être interrogé sur ses “enquêtes d’enquête sur les appels téléphoniques aux responsables électoraux de Géorgie” lors de son témoignage.

Elle faisait référence aux appels téléphoniques que Graham a passés au secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger et à son personnel dans les semaines qui ont suivi les élections de novembre 2020 entre Trump et le président Joe Biden. Les avocats de Graham ont fait valoir que ces appels étaient “essentiellement une enquête législative” par un sénateur américain en exercice et, en tant que tels, sont protégés par la clause de discours et de débat de la Constitution.

Ce sujet interdit comprend la manière dont les informations qu’il a recueillies “sont liées à sa décision de certifier les résultats de l’élection présidentielle de 2020”, a déclaré le juge.

“La Cour estime que ce domaine d’enquête relève de la protection de la clause de discours ou de débat, qui interdit les questions sur l’activité législative”, a écrit le juge Leigh Martin May dans l’ordonnance de jeudi devant le tribunal de district américain d’Atlanta.

Mais May a rejeté les autres arguments de Graham pour rejeter l’assignation à comparaître ou limiter fortement les questions que le bureau du procureur du comté de Fulton, Fani Willis, peut lui poser.

“Quant aux autres catégories, la Cour conclut qu’elles ne sont pas législatives et que la clause de discours ou de débat ne s’applique pas à elles”, a écrit May.

“En tant que tel, le sénateur Graham peut être interrogé sur tout effort présumé visant à encourager le secrétaire Raffensperger ou d’autres à rejeter les bulletins de vote ou à modifier autrement les pratiques et procédures électorales de la Géorgie”, a ordonné le juge.

“De même, le grand jury peut enquêter sur les communications et la coordination présumées du sénateur Graham avec la campagne Trump et ses efforts post-électoraux en Géorgie, ainsi que sur les déclarations publiques du sénateur Graham concernant les élections de 2020 en Géorgie”, a écrit May.

Le défi de Graham remonte maintenant à la Cour d’appel des États-Unis pour le onzième circuit, où le sénateur a interjeté appel après une décision précédente du juge May refusant sa tentative d’annuler l’assignation.

L’ordre du témoignage de Graham dans l’enquête sur la Géorgie est intervenu un jour après que John Eastman, un avocat pro-Trump qui a travaillé pour annuler la victoire présidentielle de Biden, a comparu devant le grand jury et a refusé de répondre aux questions.

Eastman a invoqué son droit au cinquième amendement contre l’auto-incrimination, ainsi que les protections du secret professionnel de l’avocat, en refusant de répondre à au moins certaines des questions qui lui ont été posées devant le grand jury, ont déclaré ses avocats.

Rudy Giuliani, l’ancien avocat personnel de Trump qui était une voix de premier plan contestant les résultats des élections de 2020, a également récemment témoigné devant le grand jury.