Le juge rejette la tentative d’annuler le verdict de Depp — RT Games & Culture

Un juge a écrasé les efforts de l’actrice Amber Heard pour faire annuler un jugement de 10 millions de dollars contre elle en faveur de l’ex-mari Johnny Depp et annuler le procès. La juge Penney Azcarate a rejeté chacune des réclamations de Heard dans une ordonnance écrite mercredi, à commencer par l’insistance de ses avocats sur le fait qu’un juré avait délibérément changé de place avec son père afin de siéger au tribunal. “cas très médiatisé”.

“Le tribunal ne peut pas supposer, comme le demande M. Depp, que le service apparemment inapproprié du juré 15 était une erreur innocente”, a-t-il ajouté. argumenta l’avocat. Le juré en question avait répondu à une convocation au jury envoyée à son père, bien que les deux partagent à la fois une adresse et un nom.

“Le juré a été examiné, a siégé pour l’ensemble du jury, a délibéré et a rendu un verdict”, Azcarate a répliqué, ajoutant « tous les jurés ont suivi leur serment, les instructions et les ordonnances du tribunal. Le tribunal est lié par la décision compétente du jury.

Le jury s’est prononcé en faveur de Depp le mois dernier dans son procès en diffamation contre Heard, qu’il a accusé de l’avoir diffamé en tant qu’agresseur domestique dans un éditorial du Washington Post de 2018. Il a intenté une action en justice pour 50 millions de dollars et a obtenu 15 millions de dollars de dommages-intérêts, un chiffre qui a ensuite été ramené à 10 millions de dollars en raison d’un plafond légal sur les dommages-intérêts punitifs.

Heard a contre-attaqué pour 100 millions de dollars, arguant que l’avocat de Depp l’avait en fait diffamée en qualifiant ses accusations d’abus de canular. Alors que le jury a refusé d’examiner une grande partie de la diffamation alléguée, l’actrice a finalement reçu 2 millions de dollars pour un tel cas.















Les avocats de Heard ont évoqué le fait que les deux parties avaient obtenu des dommages-intérêts devant le juge Azcarate mercredi, faisant référence au “Verdicts duel du jury” comme « incohérent et inconciliable ». Ils ont également fait valoir que Depp avait reçu son prix en raison des dommages subis par sa réputation plutôt que des répercussions spécifiques de l’éditorial de WaPo.

Heard et Depp se sont mariés en 2015 et Heard a demandé le divorce à peine 15 mois plus tard, obtenant une ordonnance restrictive contre Depp en raison de violences physiques présumées. Depp a soutenu qu’elle avait inventé l’abus “pour obtenir une résolution financière prématurée” dans la procédure de divorce. Chacun a depuis accusé l’autre d’avoir détruit sa carrière, Depp ayant été expulsé du “Les bêtes fantastiques” Les retombées de Harry Potter et son rôle principal en tant que capitaine Jack Sparrow dans la franchise Pirates des Caraïbes, tandis que Heard fait actuellement face à une mutinerie de millions de fans d’Aquaman exigeant qu’elle soit retirée de la suite de ce film.

Malgré son incapacité à influencer le juge mercredi, Heard peut toujours porter son affaire devant la cour d’appel de Virginie.