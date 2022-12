Le juge rejette la requête visant à reconsidérer le verdict de culpabilité dans l’accident mortel de 2020 près d’Hébron – Shaw Local

Un juge du comté de McHenry a rejeté jeudi la requête d’un avocat de la défense visant à reconsidérer son verdict de culpabilité, affirmant que le juge avait commis une erreur en déclarant son client coupable de meurtre pour cause de folie en relation avec un accident mortel près d’Hébron en 2020.

Le juge Michael Coppedge a déclaré William P. Bishop, 44 ans, de Chicago, coupable mais atteint de troubles mentaux en novembre de meurtre au premier degré, deux chefs chacun de coups et blessures aggravés et de conduite aggravée sous l’influence.

Bishop, qui a des antécédents documentés de maladie mentale, a déclaré qu’il entendait des voix dans les jours précédant le 18 mai 2020, lui disant de se suicider.

Le jour de l’accident, il avait voyagé depuis son appartement de Chicago West pour se vider la tête. Il a dit qu’il voyageait le long de Vanderkarr Road lorsque les voix qui parvenaient à la radio lui ont dit de traverser la ligne médiane et de heurter une camionnette venant en sens inverse, ont témoigné des médecins lors du procès.

Mais au lieu de se suicider, Bishop a tué Jason Miller, 41 ans, de McHenry et a grièvement blessé son passager, Rory Fiali, 58 ans, également de McHenry. Les hommes venaient de terminer un travail d’accrochage de fenêtres à Harvard.

Le juge du comté de McHenry, Michael Coppedge, écoute la déclaration liminaire de la défense lors du procès en banc de William Bishop, le lundi 17 octobre 2022, au palais de justice du comté de McHenry à Woodstock. Bishop est accusé de meurtre au premier degré et de tentative de meurtre au premier degré en lien avec un accident de mai 2020 près d’Hébron qui a tué Jason E. Miller, 41 ans, de McHenry. Les procureurs ont déclaré qu’ils pensaient que Bishop tentait de se faire du mal lorsqu’il a intentionnellement écrasé sa voiture, tuant Miller, le conducteur d’un autre véhicule. (Gregory Shaver — gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver pour Shaw Media)

Le verdict signifie que bien que Bishop ait peut-être connu une crise de santé mentale au moment de l’accident, il avait toujours la capacité de discerner le bien du mal. Cela signifie également que lorsqu’il sera condamné à une peine de prison, il pourra bénéficier d’un traitement de santé mentale.

Son avocat de la défense, Robert Deters, a fait valoir jeudi que le juge avait commis une erreur en ne donnant pas plus de poids à deux experts qui ont témoigné que Bishop avait une crise psychotique, avait des hallucinations et entendait des commandes auditives, et était fou au moment de l’accident.

Il a d’abord fait référence aux témoins sur les lieux qui ont déclaré que Bishop était parfois «absurde».

Il a également déclaré qu’il aurait fallu accorder plus de poids aux médecins qui l’ont soigné à l’hôpital, qui ont également témoigné qu’ils étaient préoccupés par sa santé mentale même lorsqu’il a été libéré des semaines plus tard.

Il a déclaré que des experts des deux côtés lui avaient diagnostiqué une dépression bipolaire de type II avec des épisodes maniaques, et qu’il était en proie à une crise de santé mentale au moment de l’accident.

L’avocat de la défense Robert Deters, à droite, s’entretient avec William Bishop, à gauche, lors du procès de Bishop devant le juge du comté de McHenry, Michael Coppedge, le lundi 17 octobre 2022, au palais de justice du comté de McHenry à Woodstock. Bishop est accusé de meurtre au premier degré et de tentative de meurtre au premier degré en lien avec un accident de mai 2020 près d’Hébron qui a tué Jason E. Miller, 41 ans, de McHenry. Les procureurs ont déclaré qu’ils pensaient que Bishop tentait de se faire du mal lorsqu’il a intentionnellement écrasé sa voiture, tuant Miller, le conducteur d’un autre véhicule. (Gregory Shaver — gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver pour Shaw Media)

Deters a fait référence aux déclarations que Bishop aurait faites après l’accident, telles que “Je n’aurais jamais fait cela si mon cerveau ne me l’avait pas dit”, prouvant qu’il était au milieu d’un épisode psychotique.

Mais le procureur adjoint de l’État, Ashley Romito, a réfuté toute affirmation selon laquelle Bishop n’était pas coupable pour cause de folie.

Elle a déclaré que bien qu’il ait reçu un diagnostic de maladie mentale, il était également en état d’ébriété au moment de l’accident, ce qui, selon un expert, aurait pu déclencher sa maladie mentale ce jour-là.

Pourtant, cela n’a pas atteint le niveau de non-culpabilité pour cause de folie, a-t-elle déclaré.

Elle a dit qu’une personne peut avoir des «hallucinations de commande» et être toujours jugée saine d’esprit en vertu de la loi. Elle a fait référence à des cas où un tel verdict a été rendu. L’une impliquait une mère qui avait tué ses enfants et ses chiens parce qu’elle croyait qu’elle devait sauver leurs âmes, a déclaré Romito.

Sur la base des commentaires que Bishop a faits après l’accident et pendant son séjour à l’hôpital, notamment combien cette situation lui coûterait, perdrait-il son permis et devrait-il déménager au Canada, tous montrent qu’il «était conscient que ce qu’il faisait était mal». elle a dit.

“Je soutiens que la décision de votre honneur est correcte”, a déclaré Romito.

Coppedge a déclaré avoir pesé et pris en compte toutes les preuves, les experts et les témoignages dans sa décision et a rejeté la requête en réexamen et un nouveau procès.

« Le tribunal ne peut pas et ne trouve pas [Bishop] non coupable pour cause de folie », a déclaré Coppedge.

La peine est fixée au 26 janvier.

Bishop, qui avait été libéré sous caution en attendant son procès, a vu sa caution révoquée après que le juge a rendu sa décision en novembre et est actuellement détenu dans la prison du comté de McHenry sans caution.