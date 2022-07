Le juge rejette la requête en faveur d’un procureur spécial dans le meurtre d’Elmhurst – Shaw Local

Un juge du comté de DuPage a rejeté jeudi une requête de Ronald Dunbar visant à nommer un procureur spécial dans son affaire.

Dunbar, de Lombard, a été accusé de meurtre au premier degré lors de l’attaque au couteau en avril 2021 de Karl Bomba de Yorkville.

Les avocats de Dunbar ont fait valoir que le procureur de l’État du comté de DuPage, Bob Berlin, avait un conflit d’intérêts parce qu’il n’avait pas inculpé – ni présenté au grand jury – le frère de Bomba, Kurt Bomba, pour ses actions dans le combat qui a conduit à la mort de son frère.

La juge Ann Celine O’Hallaren Walsh a jugé que l’argument de la défense n’était pas “persuasif tel que soutenu par la loi”.

L’avocat de la défense Paul DeLuca a déclaré l’année dernière que lui et son co-avocat Daniel Cummings prévoir d’argumenter en légitime défense.

La police d’Elmhurst a été appelée peu après 18 heures le 10 avril 2021 pour un rapport faisant état d’une perturbation devant le Spring Inn, un bar du bloc 500 de South Spring Road.

Les procureurs ont déclaré qu’il y avait un désaccord à l’intérieur du bar entre Bomba et le barman. Bomba a quitté le bâtiment, ont déclaré les procureurs, et une bagarre a éclaté impliquant Dunbar, Bomba et un autre individu.

Environ sept minutes après l’appel initial, les agents ont reçu un appel concernant un individu inconscient, identifié plus tard comme Karl Bomba, dans un parc à environ un mile au sud du bar.

Dunbar est libre sous caution. Sa prochaine audience est prévue le 12 septembre.

https://www.dailyherald.com/news/20220714/judge-denies-motion-for-special-prosecutor-in-elmhurst-murder