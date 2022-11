Le juge rejette la requête d’Elizabeth Holmes pour un nouveau procès

Rosendorff a doublé son témoignage en octobre et il a déclaré que la raison de sa visite était de chercher le pardon et la guérison pour lui-même.

Les jurés ont reconnu Holmes coupable d’un chef de complot en vue de commettre une fraude électronique et de trois chefs d’accusation de fraude électronique contre des investisseurs spécifiques. Les délibérations ont duré plus de 50 heures sur sept jours.

“Dans les mois qui ont suivi la condamnation d’Elizabeth Holmes, j’ai commencé à me sentir de plus en plus affligée et mal à l’aise à l’idée que son jeune enfant passe les premières années de sa vie sans sa mère”, a déclaré Rosendorff à un avocat de Holmes. “Et je comprends que Mme Holmes soit peut-être à nouveau enceinte.” Holmes a donné naissance à son premier enfant en juillet.

Le juge du tribunal de district américain Edward Davila a rejeté la requête de Holmes pour un nouveau procès sur la base des nouvelles preuves qu’elle a présentées. Sa condamnation aura lieu le 18 novembre.

Chaque chef d’accusation de fraude électronique est passible d’une peine maximale de 20 ans de prison et le chef d’accusation de complot est passible d’un maximum de cinq ans. Les experts juridiques disent qu’il est très peu probable qu’elle obtienne quelque chose de proche de cela.

— Yasmin Khorram de CNBC a contribué à ce rapport.