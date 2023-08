Le juge rejette la quatrième tentative « frivole » de Trump pour bloquer l’affaire E Jean Carroll

Un juge fédéral a de nouveau rejeté Donald Trumples tentatives de bloquer le litige de l’écrivain Jean Carrollqui a reçu un verdict du jury de 5 millions de dollars plus tôt cette année déclarant l’ancien président responsable d’abus sexuels et de diffamation après en avoir parlé publiquement.

Selon le juge de district américain Lewis Kaplan, sa quatrième tentative, ainsi que ses tentatives précédentes, n’ont pas fourni de « raison unique » pour montrer la probabilité qu’il réussisse en appel.

Le juge a noté que l’affaire de diffamation distincte de Mme Carroll était bloquée depuis des mois, en grande partie à cause des tentatives continues de M. Trump de retarder, une stratégie juridique que son équipe a menée à travers plusieurs affaires civiles et pénales contre lui alors qu’il continue de rechercher la nomination républicaine de 2024 à la présidence. .

UN Décision de 17 pages du juge le 18 août « certifie que l’appel lui-même est frivole », selon l’ordonnance.

« La dernière motion de suspension de M. Trump – sa quatrième demande de ce type – est une autre tentative de ce type visant à retarder indûment la résolution de cette affaire », selon l’ordonnance.

Le procès de Mme Carroll a suscité de nombreux litiges de la part de M. Trump, qui a plaidé l’immunité, tandis que Mme Carroll cherche à doubler le montant des dommages-intérêts de son affaire précédente.

Elle a fait valoir que les déclarations de M. Trump l’accusant de mentir – affirmations qu’il a faites en 2019 alors qu’il était président – ​​ont nui à sa réputation et à sa carrière. Cette affaire parallèle a été bloquée par les tentatives continues de M. Trump de retarder, invoquant l’immunité présidentielle contre de telles réclamations.

Le juge Kaplan a prévu un procès pour l’affaire de diffamation restante de Mme Carroll pour le 15 janvier 2024.

Elle a été récompensée un jugement de 2 millions de dollars pour l’inconduite de M. Trump, ainsi que 3 millions de dollars pour diffamation, après qu’un jury fédéral à New York a conclu que Mme Carroll avait prouvé que l’ancien président l’avait agressée sexuellement dans un grand magasin dans les années 1990.

M. Trump a tenté de contre-attaquer, arguant qu’après la décision du jury, Mme Carroll n’aurait pas dû être autorisée à dire que l’ancien président l’avait violée. Cette demande a été rejetée.

M. Trump n’a pas été en mesure de prouver que les déclarations de Mme Carroll sur CNN le lendemain du jour où un jury de procès civil a conclu qu’il avait abusé sexuellement de Mme Carroll et l’avait ensuite diffamée étaient fausses ou « pas du moins substantiellement vraies », selon l’ordonnance du juge plus tôt cette mois.

Alors que les jurés ont déclaré M. Trump responsable d’abus sexuels, les jurés n’ont pas déclaré que M. Trump l’avait violée en vertu de la loi de l’État de New York, ce à quoi Mme Carroll a déclaré au réseau: « Oh, oui, il l’a fait ».

Le verdict « établit, contre M. Trump, le fait que M. Trump l’a » violée « , bien que numériquement plutôt qu’avec son pénis », selon la décision du juge Kaplan au début du mois. « Ainsi, cela établit contre lui la vérité substantielle des accusations de » viol « de Mme Carroll. »

Il a ajouté: «En conséquence, l’argument de M. Trump selon lequel la conclusion du jury sur la question du« viol »de droit pénal a établi que les déclarations de Mme Carroll étaient fausses même si ses déclarations pouvaient raisonnablement être interprétées comme faisant référence au« viol »dans ce domaine spécialisé sens du droit pénal, sujet sur lequel cette Cour ne se prononce plus.

Un autre procès civil s’ajoute aux montagnes d’obstacles juridiques pour M. Trump alors qu’il fait campagne pour son retour à la Maison Blanche.

Il fait face séparément à un procès pénal à New York pour falsification de documents commerciaux ; un procès fédéral sur des accusations alléguant sa rétention illégale de documents classifiés qu’il aurait montrés à d’autres; deux affaires pénales distinctes entourant ses efforts pour annuler les résultats de l’élection présidentielle de 2020 ; et un procès d’un procès de 250 millions de dollars du bureau du procureur général de New York alléguant des années de pratiques commerciales frauduleuses.