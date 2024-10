Le juge rejette la proposition des parents du New Hampshire de protester contre les joueurs transgenres lors des matchs de football à l’école

CONCORD, New Hampshire — Un juge fédéral a refusé mardi d’accorder une ordonnance immédiate demandée par certains parents du New Hampshire pour leur permettre de porter des bracelets roses avec « XX » lors des matchs de football des filles du lycée pour protester contre les filles transgenres qui jouent.

Mais le juge a décidé qu’un père qui avait été banni par le district scolaire pour le reste de la saison après une manifestation et une altercation soit autorisé à regarder les matchs de sa fille et à la récupérer à l’entraînement de football tant qu’il ne s’y livrait pas. toute activité de protestation.

Le juge Steven McAuliffe a déclaré que la question de savoir si les parents devraient être autorisés à protester passivement contre les joueurs transgenres lors d’événements sportifs étudiants était juridiquement nuancée et complexe, et il souhaitait entendre des arguments plus détaillés présentés par les parents et le district scolaire lors de la prochaine audience, qui aura probablement lieu fin novembre.

L’affaire est survenue après que trois parents et un grand-parent de joueurs de football de l’école secondaire Bow ont poursuivi le district scolaire en justice, affirmant que leurs droits avaient été violés lorsqu’ils s’étaient vu interdire l’accès à l’école pour avoir porté les bracelets, qui représentent la paire de chromosomes féminins.

Deux des parents portaient les bracelets pendant la seconde moitié d’un match du 17 septembre contre le Plymouth Regional High School pour « exprimer silencieusement leur opinion sur l’importance de réserver les sports féminins aux femmes biologiques », selon leur procès intenté par les avocats de l’Institut. pour la liberté d’expression.

Mais dans sa réponse, le district scolaire de Bow a déclaré que les plaignants Andrew Foote et Kyle Fellers avaient choisi de diriger leur protestation contre une joueuse transgenre de 15 ans faisant partie d’une équipe visiteuse, alors qu’elle et un autre adolescent contester une interdiction du New Hampshire au tribunal.

« Ils l’ont fait malgré l’avertissement express selon lequel une telle conduite ne serait pas tolérée dans l’enceinte de l’école », a écrit le district. « L’école a, à juste titre, réprimé un tel comportement et sanctionné les deux hommes de manière raisonnable. »

Del Kolde, avocat principal de l’Institut pour la liberté d’expression, a déclaré après l’audience de mardi qu’ils avaient atteint une partie de leurs objectifs. Il a déclaré qu’il pensait que les images des caméras corporelles de la police qui seraient probablement diffusées lors de l’audience de novembre étayeraient davantage la version des événements de son client.

Le district a refusé de commenter immédiatement après l’audience.

Le procès indique que les responsables de l’école et un policier local ont confronté les parents pendant le match, leur disant d’enlever les bracelets ou de partir. Les plaignants ont refusé, invoquant leurs droits au titre du premier amendement, puis ont déclaré qu’ils avaient été menacés d’arrestation pour intrusion.

À un moment donné, l’arbitre a arrêté le jeu et a déclaré que Bow High School déclarerait forfait si les plaignants n’enlevaient pas leurs bracelets, selon le procès. Les bracelets ont été retirés et le jeu a repris.

Lors de l’audience de mardi, Kolde a reconnu que Fellers avait traité les responsables de l’école de nazis, mais a déclaré qu’il avait le droit de le faire et que les responsables avaient exercé des représailles contre lui.

Fellers a également brandi une pancarte faite à la main disant « Protégez les sports féminins pour les athlètes féminines », selon le district.

Après le match, les deux parents ont reçu des « ordonnances d’interdiction d’intrusion » leur interdisant l’accès au terrain de l’école et aux événements, selon le procès. L’un d’eux a été banni pendant une semaine, tandis que Fellers a été banni pour le trimestre d’automne.

« Les parents ne renoncent pas à leurs droits du premier amendement à l’entrée du terrain de football d’une école. Nous portions des bracelets roses pour soutenir silencieusement nos filles et leur droit à une concurrence loyale », a déclaré Fellers dans un communiqué antérieur. « Au lieu de favoriser un dialogue ouvert, les responsables des écoles ont réagi par des menaces et des interdictions qui ont un impact direct sur nos vies et sur celles de nos enfants. »