Le juge rejette la proposition de quatre coaccusés de Trump de transférer les accusations criminelles en Géorgie devant un tribunal fédéral

Ces décisions représentent un sombrero doré pour les coaccusés de Trump qui ont tenté de porter leur affaire devant un tribunal fédéral, dans le cadre d’une stratégie plus large visant à neutraliser les menaces juridiques auxquelles ils sont confrontés. En plus des quatre accusés que Jones a démentis vendredi, le juge a rejeté plus tôt ce mois-ci une offre similaire de l’ancien chef de cabinet de Trump, Mark Meadows, affirmant que Meadows n’avait pas réussi à montrer que ses efforts pour maintenir Trump au pouvoir s’inscrivaient dans le cadre de la ses fonctions fédérales.

Meadows a fait appel de la décision et son cas avance rapidement devant la Cour d’appel du 11e circuit. Mais les défaites devant le tribunal de Jones suggèrent une ascension ardue pour les coaccusés de Trump. En effet, Trump lui-même a refusé jeudi de tenter de porter son cas devant un tribunal fédéral, suggérant qu’il est convaincu que le juge du tribunal d’État chargé de l’affaire, Scott McAfee, examinera attentivement ses allégations d’immunité fédérale.

Clark est accusé de ses efforts pour rédiger et diffuser une lettre fin décembre 2020 encourageant les législatures des États – dans une poignée d’États remportés par Joe Biden – à convoquer des sessions d’urgence et à envisager de nommer des électeurs Trump à la place. Clark a fait valoir à Jones qu’il avait rédigé la lettre dans le cadre d’une tentative de conseiller Trump et a noté qu’elle n’avait finalement jamais été envoyée. Mais Jones a déclaré que Clark n’avait pas fourni la preuve que Trump était au courant de l’effort jusqu’à ce qu’il échoue.

« En dehors des affirmations vagues et incertaines de son avocat, la Cour n’a aucune preuve que le président a ordonné à Clark de travailler sur des questions liées aux élections en général ou d’écrire la lettre du 28 décembre aux responsables de l’État de Géorgie sur leurs procédures électorales », a écrit Jones dans un avis de 31 pages. « Aucune preuve dans le dossier ne montre définitivement que le président a ordonné à Clark d’écrire la lettre », a-t-il poursuivi. « Au lieu de cela, les éléments de preuve présentés à cette Cour ne montrent pas l’implication spécifique du président dans cette lettre jusqu’à la réunion du 3 janvier, au cours de laquelle le président a décidé de ne pas l’envoyer aux responsables géorgiens. »

Clark fait valoir que ses efforts pour fournir des conseils à Trump – même si ces conseils étaient finalement rejetés – ne peuvent pas constituer la base d’une affaire pénale. Mais Jones a constaté que Clark n’avait pas réussi à présenter la preuve que son travail sur les questions liées aux élections faisait partie de ses responsabilités gouvernementales. Les superviseurs du ministère de la Justice de Clark ont ​​témoigné publiquement que Clark opérait bien en dehors de ses responsabilités professionnelles lorsqu’il a dirigé la rédaction de la lettre du 28 décembre.

Clark a passé des semaines à faire pression sur ses supérieurs pour qu’ils signent et envoient la lettre et a finalement été repoussé. Le combat a culminé lors d’une réunion du bureau ovale début janvier 2021, lorsque Trump a fortement envisagé d’élever Clark au rang de procureur général par intérim. Il a finalement reculé face à une menace de démission massive de la part de hauts responsables du DOJ et de la Maison Blanche.

Malgré l’affirmation de Clark selon laquelle Trump l’avait autorisé à travailler sur des questions liées aux élections, Jones a déclaré que Clark n’avait montré aucune preuve d’une telle directive.

Les trois faux électeurs – David Shafer, Cathy Latham et Shawn Still – ont tous affirmé que les avocats de Trump leur avaient ordonné de se réunir et de signer de faux documents prétendant être des électeurs présidentiels légitimes. Leurs signatures, qui, selon eux, visaient à préserver les efforts de Trump pour contester légalement les résultats des élections de 2020 en Géorgie, seraient ensuite utilisées dans le cadre d’une campagne de pression de Trump contre son vice-président, Mike Pence. Mais Jones a déclaré que les trois candidats électeurs du GOP n’avaient pas réussi à démontrer que les avocats de Trump agissaient au nom du gouvernement fédéral. Ils plaidaient plutôt pour sa réélection via un litige privé.

« Les litiges privés constituent une « conduite non officielle » et ne relèvent pas de l’exercice du pouvoir exécutif par le président », a écrit Jones dans Shafer. avis de 36 pages, citant le précédent lié au litige civil contre Bill Clinton. Il a rendu des décisions similaires pour Latham et Toujours.

Jones a également rejeté la tentative des électeurs de comparer leurs actions aux mesures similaires prises par les démocrates d’Hawaï au lendemain des élections de 1960. Richard Nixon avait d’abord semblé remporter l’État d’un cil, et le gouverneur a certifié sa victoire. Mais un recomptage a montré que John F. Kennedy avait gagné de justesse, et un juge d’État s’est ensuite prononcé en faveur de la contestation des résultats par les démocrates. Mais Jones a noté qu’il n’y a tout simplement aucune preuve que les électeurs démocrates agissaient sous l’autorité fédérale en 1960 lorsqu’ils se sont réunis pour voter de façon contingente. Et le juge d’État, a-t-il noté, n’a pas fait référence à leurs actions dans sa décision finale.