Le juge rejette la poursuite alléguant que la Colombie-Britannique n’a pas correctement signalé les plans sur le changement climatique

Une décision de justice favorisant le gouvernement de la Colombie-Britannique dans un différend sur les exigences en matière de rapports sur les changements climatiques conclut également que la province n’atteindra probablement pas ses objectifs immédiats en matière de changements climatiques.

Le juge Jasvinder Basran de la Cour suprême de la Colombie-Britannique offre cette évaluation tout en rejetant une poursuite intentée par l’organisme de bienfaisance en droit de l’environnement Ecojustice au nom du Sierra Club BC

La poursuite a affirmé que le ministre de l’Environnement et de la Stratégie en matière de changement climatique George Heyman avait enfreint ses obligations légales en n’incluant pas les plans pour atteindre les objectifs de changement climatique fixés pour 2025, 2040, 2050 et l’objectif du secteur pétrolier et gazier fixé pour 2030. Le groupe a déposé la plainte en mars 2022 en ce qui concerne le Rapport sur la responsabilité en matière de changement climatique 2021.

La Loi sur la responsabilité en matière de changements climatiques oblige le ministre à préparer un rapport annuel et à le présenter à l’Assemblée législative. Le costume a demandé des détails supplémentaires.

“La fourniture de ces informations pourrait bien apporter une clarté et une responsabilité accrues, mais à mon avis, ce n’est pas légalement requis”, a déclaré Basran en rejetant la poursuite. “C’est parce que la LACC indique clairement que les informations sur les émissions de GES ne sont requises que pour l’année en cours et les deux années suivantes.”

Basran a également rejeté l’affirmation selon laquelle, sans informations supplémentaires, le public et la législature ne peuvent pas évaluer si la province est sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs législatifs. En examinant les sources disponibles, Basran constate qu’elles offrent des informations pour savoir si la province atteindra ses objectifs pour 2025, 2040 et 2050.

“Plus précisément, cela montre que sur la base des initiatives actuellement en vigueur, cet objectif, comme tous les objectifs précédemment établis, ne sera probablement pas atteint.”

Basran souligne que le rapport sur la responsabilité climatique de 2021 estime que les initiatives existantes entraîneront des émissions d’environ 55,2 Mt de CO2, ce qui ne représente que 40 % du chemin vers l’objectif de 2030 de la Colombie-Britannique.

“C’était un écart plus important que celui signalé dans le rapport de l’année précédente”, a déclaré Basran.

Les objectifs de 2030 prévoient que les transports réduisent les GES de 27 à 32 %, les bâtiments et les collectivités de 59 à 64 %, l’industrie de 38 à 43 % et le pétrole et le gaz de 33 à 38 %.

La réaction à la décision elle-même varie. Ecojustice a fait l’éloge de la conclusion du tribunal selon laquelle les exigences de déclaration de la LACC étaient exécutoires pour avoir créé un important précédent juridique.

“La bonne nouvelle est que le tribunal a convenu avec nous que les habitants de la Colombie-Britannique ont le droit de demander à leur gouvernement de respecter sa loi sur le climat”, a déclaré Jens Wieting, responsable de la campagne sur les forêts et le climat et conseiller scientifique au Sierra Club BC. “La mauvaise nouvelle est que le (tribunal) estime que les rapports du gouvernement de la Colombie-Britannique sont suffisants pour répondre aux exigences de la loi, même si ces rapports ne nous disent pas si la Colombie-Britannique est réellement sur la bonne voie pour atteindre tous ses objectifs climatiques.”

Le ministère a déclaré dans un communiqué qu’il était satisfait de la décision. Il a déclaré que la Colombie-Britannique a certaines des mesures de responsabilité climatique les plus solides au Canada, garantissant la crédibilité et la transparence et l’un des plans d’action climatique les plus solides du continent grâce à la feuille de route CleanBC jusqu’en 2030.

«Le rapport annuel sur la responsabilité en matière de changement climatique utilise les dernières données disponibles pour démontrer – de manière très détaillée – où nous voyons des progrès, où il y a des opportunités et quels ajustements sont nécessaires pour atteindre nos objectifs», lit-on.

Le ministère a également déclaré plus tard dans un communiqué que l’affirmation du juge reposait sur des informations obsolètes antérieures au lancement de la feuille de route CleanBC jusqu’en 2030.

«Depuis ce temps, notre gouvernement a considérablement accéléré nos actions et s’engage pleinement à mettre en œuvre la feuille de route et à atteindre nos objectifs», lit-on.

La déclaration indique que ces mesures comprennent l’accélération des objectifs juridiquement contraignants pour les véhicules à zéro émission afin de garantir que 90% de tous les nouveaux véhicules légers vendus dans la province soient électriques d’ici 2030 et 100% d’ici 2035. Il a également cité des mesures pour réduire les émissions de le secteur pétrolier et gazier, et les exigences pour les nouveaux grands projets industriels afin de montrer comment ils peuvent s’inscrire dans les objectifs d’émissions légiférés pour atteindre des émissions nettes nulles d’ici 2050.

Avez-vous une astuce pour l’histoire ? Courriel : vnc.editorial@blackpress.ca.

Suivez-nous sur Twitter et Instagram, et aimez-nous sur Facebook.

wolfgang.depner@blackpress.ca

EnvironnementDroit et justice