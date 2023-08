Le juge rejette la poursuite accusant YouTube d’algorithmes racistes

Un juge fédéral américain en Californie a a renvoyé un procès pour discrimination raciale intentée contre YouTube et sa société mère Google par des créateurs de contenu YouTube non blancs qui a allégué que les algorithmes de recommandation de la plateforme étaient injustement limités et même supprimé leur contenu. Le juge, selon Reuters, a déclaré le les plaignants dans l’affaire « ne se rapprochent pas » de la preuve d’une discrimination de la part de Google.

La décision met fin à une bataille juridique de trois ans qui a commencé quelques mois seulement après le meurtre de George Floyd. Les plaignants dans l’affaire étaient quatre créateurs de vidéos YouTube qui a allégué que les algorithmes de l’entreprise profilaient racialement leur contenu, résultant dans petits publics . Dans certains cas, les créateurs ont affirmé que les algorithmes de l’entreprise interdiraient les chaînes ou supprimeraient entièrement le contenu sans aucune explication claire. En fin de compte, ils ont affirmé que ces restrictions inégalement réparties sur leur contenu constituaient une violation des propres politiques de YouTube garantissant une modération de contenu neutre sur le plan racial.

« Au lieu de » réparer « le racisme numérique qui imprègne le filtrage, la restriction et le blocage du contenu et de l’accès des utilisateurs sur YouTube, les défendeurs ont décidé de doubler et de poursuivre leurs pratiques racistes et identitaires parce qu’elles sont rentables », les créateurs argumenté dans le procès initial.

Ces arguments n’ont pas suffi à convaincre le juge Vince Chhabria, qui aurait dit que les créateurs s’appuyaient sur des exemples trop peu nombreux et trop faibles . Une instance impliquait un créateur qui a déclaré que son tutoriel de maquillage sur la façon de ressembler à Donald Trump avait été injustement supprimé.

Après avoir examiné l’exemple, cependant, Chhabria a déclaré qu’il était possible que l’algorithme de la société ait signalé la vidéo pour suppression parce que le créateur a mentionné le Klu Klux Klan et a décrit la teinte de maquillage Trump comme des couleurs de suprématie blanche. Les algorithmes de YouTube ont peut-être fait un mauvais choix, dit le juge, mais les avocats ne pouvaient pas prouver la suppression était le résultat d’une discrimination raciale. Google et les avocats représentant les créateurs n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Gizmodo.

Le licenciement n’était pas la première fois que le juge tirait sur les plaignants preuves à l’appui douteuses. Lors d’une audience préliminaire plus tôt cette année, un avocat du créateur a présenté un tableau créé par un tiers présentant une variété de vidéos qui avaient été retirées ou démonétisées et les a comparées à d’autres qui ne l’avaient pas été.

« Si j’obtenais ce tableau et que je faisais une comparaison de pommes à pommes, je dirais que je ne paie pas pour cela. C’est une blague », a déclaré Chhabria selon Service de nouvelles du palais de justice. « Vous pouvez voir que ce n’est pas une comparaison de pommes à pommes. »