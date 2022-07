Le juge rejette la plainte de Delaware AG pour contamination aux PCB

DOVER, Delaware (AP) – Un juge de la Cour supérieure du Delaware a rejeté lundi une action en justice intentée par le procureur général démocrate de l’État contre le géant agricole Monsanto Co. pour les dommages environnementaux causés par des produits chimiques toxiques désormais interdits connus sous le nom de PCB.

Ces dernières années, les PCB ont été au centre de règlements de plusieurs millions de dollars conclus entre Monsanto et plusieurs États dont les voies navigables avaient été contaminées, mais la juge du Delaware, Mary Johnston, a rejeté les réclamations pour nuisance publique, intrusion et enrichissement injuste de la procureure générale Kathy Jennings.

Citant sa propre décision de 2019 dans un procès intenté par Jennings contre le fabricant d’opioïdes Purdue Pharma, et un procès antérieur de la ville de Wilmington contre des fabricants d’armes à feu, la juge Mary Johnston a noté que les tribunaux du Delaware ne reconnaissent pas les réclamations pour nuisance publique basées sur des produits.

Johnston a également déclaré que l’État n’avait pas qualité pour porter plainte pour intrusion concernant la contamination par les PCB des terres et des voies navigables. Le juge a noté que même si l’État peut exercer un contrôle réglementaire sur les terres et l’eau, rien ne permet de soutenir l’idée qu’il a la possession exclusive de l’eau. Elle a également souligné que l’État n’avait pas allégué que Monsanto avait le contrôle des PCB au moment de l’intrusion présumée.

L’État a également fait valoir que son utilisation de l’argent des contribuables pour lutter contre la contamination par les PCB réduisait les coûts environnementaux que Monsanto aurait encourus ou encourrait. Mais Johnston a statué que la demande d’enrichissement sans cause ne relevait pas de la compétence du tribunal et échouait également en droit.

Monsanto, une entreprise de produits chimiques et de biotechnologie agricoles, a été acquise par le conglomérat chimique et pharmaceutique allemand Bayer AG en 2018. L’entreprise a commencé à fabriquer des PCB, ou biphényles polychlorés, dans les années 1930 et a continué jusqu’aux années 1970.

Les composés, avec leur stabilité chimique, leur point d’ébullition élevé et leurs propriétés d’isolation électrique, ont été utilisés dans des centaines d’applications industrielles et commerciales, allant des équipements électriques et hydrauliques aux plastiques, produits en caoutchouc et pigments.

Ils sont insolubles dans l’eau et s’accumulent dans les tissus adipeux des animaux, remontant la chaîne alimentaire et provoquant divers effets néfastes sur la santé. L’EPA a déclaré qu’ils sont probablement cancérigènes pour l’homme.

Le procès alléguait que Monsanto savait depuis des décennies que les PCB étaient toxiques pour les humains et les autres animaux, et qu’ils polluaient l’environnement.

Le Congrès a interdit la fabrication de PCB en 1979, mais la contamination par les PCB persiste dans le fleuve Delaware, la baie du Delaware et plusieurs voies navigables intérieures du Delaware.

Les responsables ont identifié les installations ferroviaires d’Amtrak dans le nord du Delaware comme la plus grande source chronique de contamination par les BPC de l’État dans le fleuve Delaware.

En février, Monsanto a accepté de payer 25 millions de dollars pour une contamination aux PCB dans l’État du New Hampshire. Cela s’est produit deux ans après un règlement de 95 millions de dollars entre la société et l’État de Washington. En outre, Monsanto a annoncé en 2020 un règlement de 650 millions de dollars avec plusieurs villes californiennes ainsi que des communautés de Washington, du Maryland et de l’Oregon.

Randall Chase, l’Associated Press